۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۰

معاون توسعه شبکه ملی اطلاعات منصوب شد

سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز شنبه با صدور حکمی، «وحید یزدانیان» را به سمت «معاون توسعه شبکه ملی اطلاعات» این وزارتخانه منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ وحید یزدانیان همزمان مسئولیت سرپرستی پژوهشگاه فضایی ایران را هم عهده دار خواهد بود.

وزیر ارتباطات در حکم انتصاب یزدانیان به عنوان معاون توسعه شبکه ملی اطلاعات، بر «توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات به‌عنوان زیرساخت تحول زیست‌بوم نوآوری و اقتصاد دیجیتال کشور» تأکید کرده و مأموریت‌هایی همچون تدوین برنامه‌های کلان و راهبردی متناسب با تحولات فناوری، تعامل مؤثر با مرکز ملی فضای مجازی، جلب مشارکت بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان، بهره‌گیری هدفمند از فناوری‌های نوین به‌ویژه هوش مصنوعی، نظارت و راهبری پروژه‌های شبکه ملی اطلاعات و بازنگری شاخص‌های توسعه این شبکه را به وی محول کرده است.

یزدانیان، دارای مدرک دکتری از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، هیأت علمی گروه مخابرات نوری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و عضو حقیقی شورای عالی فضایی است.

ریاست پژوهشگاه فضایی ایران، ریاست پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیریت دانشکده پست و مخابرات، از جمله سوابق مدیریتی دیگر وی به شمار می‌رود.

هنگامه فروغی

