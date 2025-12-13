نسبت ایران باستان با ایران معاصر در چشم انداز انقلاب اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی «نسبت ایران باستان با ایران معاصر در چشم‌انداز تمدن‌ساز انقلاب اسلامی» با حضور اندیشمندان، نظریه‌پردازان و رؤسای پژوهشکده‌ها، گروه‌ها و اعضای هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می‌شود.

در این نشست موسی نجفی، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، یحیی فوزی، محمدعلی فتح‌الهی، سیدجواد میری، فرهاد زیویار، سیدمحمدرحیم ربانی‌زاده، سیروس نصراله‌زاده، فاطمه طاهرخانی، فریبا سادات‌محسنی، حمیدرضا دالوند، عبدالمجید مبلغی، مهدی بنایی جهرمی، فرانک جهانگرد، شاهین آریامنش و عزیز نجف‌پورآقابیگلو سخنرانی خواهند کرد.

این نشست روز سه‌شنبه، ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در سالن اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار خواهد شد.