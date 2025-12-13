  1. دين، حوزه، انديشه
نسبت ایران باستان با ایران معاصر در چشم انداز انقلاب اسلامی

نشست تخصصی «نسبت ایران باستان با ایران معاصر در چشم‌انداز تمدن‌ساز انقلاب اسلامی» در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی «نسبت ایران باستان با ایران معاصر در چشم‌انداز تمدن‌ساز انقلاب اسلامی» با حضور اندیشمندان، نظریه‌پردازان و رؤسای پژوهشکده‌ها، گروه‌ها و اعضای هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می‌شود.

در این نشست موسی نجفی، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، یحیی فوزی، محمدعلی فتح‌الهی، سیدجواد میری، فرهاد زیویار، سیدمحمدرحیم ربانی‌زاده، سیروس نصراله‌زاده، فاطمه طاهرخانی، فریبا سادات‌محسنی، حمیدرضا دالوند، عبدالمجید مبلغی، مهدی بنایی جهرمی، فرانک جهانگرد، شاهین آریامنش و عزیز نجف‌پورآقابیگلو سخنرانی خواهند کرد.

این نشست روز سه‌شنبه، ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در سالن اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار خواهد شد.

