محتشمیان: ۸۰ درصد دودکش منازل کاشانی ها ناایمن است

سیدمصطفی محتشمیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح «بازدید رایگان دودکش منازل مسکونی» از روز ۱۵ آبان تا ۳۰ آذرماه اظهار کرد: با اجرای این طرح از ۷۰۹ واحد مسکونی که توسط کارشناسان آتش نشانی کاشان انجام شد وضعیت دودکش و وسایل گرمایشی حدود ۸۰ درصد منازل غیر ایمن تشخیص داده شد.
وی وضعیت هشدار و غیر ایمن دودکش منازل را نگران کننده دانست و ابراز کرد: طرح ایمنی پاییزهی بازدید مستمر و منظم ۴۵ روزه از دودکش منازل شهروندان با هدف پیشگیری از حوادث مسمومیت با مونوکسید کربن در فصل سرما اجرا شد.
رئیس سازمان آتش نشانی کاشان تصریح کرد: عملیات بازدید رایگان آتش نشانی کاشان از منازل بازدید شده در قالب تیمهای دو نفره از ۹ ایستگاه با ارزیابی فنی و آموزش شهروندان اجرا شد.
وی خاطرنشان کرد: گزارشهای کارشناسان آتش نشانی وضعیت ناایمن دودکشها و اتصالات گرمایشی در بیشتر منازل مسکونی مورد بازدید را تشخیص داده است.
وی وضعیت موجود را زنگ خطر جدی برای فصل سرما دانست و تاکید کرد: رعایت جدی توصیههای ایمنی را از مردم فهیم و شریف دیار فرهنگ و هنر و تمدن کاشان خواستاریم تا با جدیت ضمن رعایت توصیههای ایمنی و رفع نواقص ایمنی نسبت به ایمنسازی کامل وسایل گرمایشی و دودکشها در فصل زمستان اقدام و زمستانی بدون حوادث تلخ مرگبار مونوکسید کربن را سپری کنند.
