مشارکت مردم کلید موفقیت نهضت ملی مسکن در شهرهای زیر ۱٠ هزار نفر است

به گزارش خبرگزاری مهر، صفر صادقیپور روز شنبه در نشست بررسی مسائل مرتبط با واگذاری زمین و احداث واحدهای مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت استان، با اشاره به ظرفیتهای قانونی موجود، اظهار کرد: اگر در روند واگذاری زمین یا اجرای پروژهها با چالشی مواجه هستیم، چارچوب و مسیر قانونی آن مشخص است و قانون بهروشنی راهکارها را تعیین کرده است.
وی افزود: مالکان زمینهایی که در خارج از محدوده شهری قرار دارند، میتوانند آمادگی خود را برای مشارکت اعلام کنند تا موضوع در چارچوب ضوابط قانونی و با هماهنگی دستگاههای ذیربط پیگیری شود؛ در چنین شرایطی، با طرح موضوع در شورای تأمین و سایر مراجع ذیصلاح، میتوان از این ظرفیتها برای پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن بهره گرفت.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان با تاکید بر لزوم شفافسازی وضعیت زمینها تصریح کرد: باید وضعیت اراضی بهصورت دقیق و شفاف مشخص شود تا مردم با اطمینان وارد میدان شوند؛ تجربه نشان داده است هر جا که بستر مناسب فراهم و اعتماد ایجاد شده، مردم خود آغازگر ساختوساز بودهاند و پروژهها بهصورت طبیعی پیش رفته است.
صادقیپور با اشاره به اهمیت عامل زمان در اجرای طرح نهضت ملی مسکن خاطرنشان کرد: هر میزان تأخیر در تصمیمگیری و اجرا، علاوه بر از دست رفتن فرصتها، هزینههای بیشتری را به مردم تحمیل میکند و دستاوردی جز افزایش فشار مالی برای متقاضیان نخواهد داشت.
وی ادامه داد: انتظار میرود دستگاههای اجرایی مرتبط با حوزه مسکن، با رویکردی مسئلهمحور و پرهیز از بروکراسی غیرضروری، مسیر آغاز ساخت واحدهای مسکونی را هموار کرده و با هماهنگی کامل، موانع احتمالی را در کوتاهترین زمان ممکن برطرف کنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان با تاکید بر نقش تعیینکننده مشارکت مردمی در موفقیت طرح نهضت ملی مسکن گفت: هر جا که مردم احساس کنند حمایت واقعی وجود دارد و مسیر شفاف است، با انگیزه وارد میدان میشوند؛ وظیفه ما نیز این است که با تصمیمگیری شفاف و بهموقع، زمینه این مشارکت را فراهم کنیم تا اهداف نهضت ملی مسکن در استان بهصورت عملی محقق شود.
