به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر ورمقانی ظهر شنبه در دوره آموزشی هیأت‌های نظارت بر هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در کردستان، با اشاره به اهمیت جایگاه انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: یکی از افتخارات نظام در طول بیش از چهار دهه گذشته، برگزاری مستمر انتخابات و تقویت مردم‌سالاری دینی بوده است.

وی افزود: از سال ۱۳۷۷ و با اجرای یکی از اصول معطل‌مانده قانون اساسی، شوراهای اسلامی به‌عنوان پارلمان‌های محلی وارد ساختار اداری کشور شدند و اگرچه در این سال‌ها با چالش‌ها و کاستی‌هایی همراه بوده‌اند، اما امیدواریم با اصلاح روندها، مزایا افزایش یافته و وظایف شوراها به‌طور کامل محقق شود.

رئیس ستاد انتخابات استان کردستان با تأکید بر ضرورت سلامت انتخابات، خاطرنشان کرد: همکاری و همدلی هیأت‌های نظارت و اجرایی، مشارکت مردم و همچنین الکترونیکی شدن فرآیندها، نقش مؤثری در سلامت و شفافیت انتخابات پیش‌رو دارد.

ورمقانی در بخش دیگری از سخنان خود به مقوله امنیت انتخابات پرداخت و گفت: با تلاش دستگاه‌های امنیتی، تمامی انتخابات گذشته در فضای امن برگزار شده و پیش‌بینی می‌شود انتخابات ۱۱ اردیبهشت نیز در نهایت امنیت برگزار شود.

لزوم اعتمادسازی برای افزایش مشارکت مردم در انتخابات

وی با اشاره به تفاوت میزان مشارکت در انتخابات‌های گذشته تصریح کرد: با توجه به کاهش سرمایه اجتماعی در یکی دو انتخابات اخیر، در این دوره باید با برنامه‌ریزی و اعتمادسازی، برای افزایش مشارکت مردم تلاش مضاعف داشته باشیم.

معاون استاندار کردستان با تأکید بر نگاه فراگیر در بررسی صلاحیت‌ها اظهار داشت: هیأت‌های نظارت باید با وسعت دید عمل کنند و زمینه حضور داوطلبان با سلایق و توانمندی‌های مختلف را فراهم آورند و در تأیید صلاحیت‌ها، اصل را بر سهل‌گیری بگذارند؛ مگر در مواردی که داوطلب از چارچوب‌ها و خطوط قرمز نظام عبور کرده باشد.

وی درباره انتخاب معتمدین در شهرستان‌ها نیز گفت: به فرمانداران تأکید شده است در چینش هیأت‌ها از همه اقوام و مذاهب استفاده شود، چرا که این رویکرد موجب افزایش اعتماد و همراهی مردم خواهد شد.

ورمقانی بر اهمیت اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع تأکید کرد و افزود: رعایت کامل فرآیندها و زمان‌بندی انتخابات و حرکت گام‌به‌گام مطابق تقویم قانونی، نقش مهمی در برگزاری مطلوب انتخابات دارد.

برگزاری انتخابات در روستاها مستلزم حضور حداقل پنج داوطلب است

رئیس ستاد انتخابات استان با اشاره به قانون جدید انتخابات شوراها، یادآور شد: برگزاری انتخابات در روستاها مستلزم حضور حداقل پنج داوطلب است و هیأت‌های نظارت باید در بررسی صلاحیت‌ها دقت لازم را داشته باشند تا روستایی بدون انتخابات باقی نماند.

وی با اشاره به همراهی و همدلی مردم در مقاطع حساس کشور، از جمله جنگ ۱۲ روزه، گفت: این انسجام اجتماعی سرمایه‌ای ارزشمند است و هرگونه خدشه به آن قابل چشم‌پوشی نیست.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با بیان اینکه سلامت انتخابات باید از خود عوامل اجرایی و نظارتی آغاز شود، اظهار کرد: نخستین ناظر ما خداوند است و هیچ‌کس حق ندارد له یا علیه نامزدی اقدام کند؛ نباید آخرت خود را فدای منافع دنیوی کنیم.

ورمقانی در پایان تأکید کرد: انتظار مردم اجرای صریح قانون، صداقت و امانتداری است و اگر این اصول رعایت شود، مردم با اعتماد کامل پای صندوق‌های رأی خواهند آمد و انتخاباتی پرشور و با مشارکت بالا در روز جمعه ۱۱ اردیبهشت در استان کردستان رقم خواهد خورد.

گفتنی است، هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا روز جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ همزمان در سراسر کشور برگزار می‌شود.