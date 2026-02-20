پایان مهلت بررسی صلاحیت داوطلبان شوراهای اسلامی شهرها در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ورمقانی ظهر جمعه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان اظهار کرد: بررسی صلاحیت داوطلبان شوراهای اسلامی شهرها در هیاتهای نظارت شهرستانها امروز اول اسفند ۱۴۰۴ به پایان رسید و نتایج آن تا فردا دوم اسفند در اختیار فرمانداران قرار خواهد گرفت.
ورمقانی با بیان این که فرآیند بررسی صلاحیت داوطلبان شوراهای اسلامی شهرها با دقت و طبق قوانین جاری انجام شده است، افزود: فرمانداران حداکثر تا روز سوم اسفند موظف هستند نتیجه بررسیها را به داوطلبان اطلاع دهند.
وی همچنین تأکید کرد: داوطلبانی که صلاحیتشان توسط هیاتهای نظارت شهرستانها رد شده باشد، میتوانند اعتراض خود را به هیات نظارت استان ارائه کنند تا مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
معاون استاندار کردستان اظهار داشت: هدف از این فرآیند، تضمین شفافیت، عدالت و صحت انتخابات شوراهای اسلامی شهرها است و تمامی مراحل با رعایت مقررات قانونی انجام میشود.
