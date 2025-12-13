۳ واحد صنفی متخلف در فریدن پلمب شد

سرهنگ جواد افشاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی، مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان فریدن از تخلفات سه واحد صنفی مطلع شدند و بررسی موضوع را به‌صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران انتظامی پس از انجام بررسی‌های لازم و با هماهنگی مرجع قضائی، این واحدهای صنفی را به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات و انجام فعالیت‌های غیرمجاز پلمب کردند و از ادامه فعالیت آن‌ها جلوگیری به عمل آمد.

فرمانده انتظامی شهرستان فریدن در پایان با تأکید بر تداوم نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی، از متصدیان صنوف خواست نسبت به رعایت قوانین و مقررات مربوطه اهتمام جدی داشته باشند و از شهروندان نیز درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرقانونی یا مجرمانه در اماکن عمومی و واحدهای صنفی، مراتب را از طریق تماس با شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.