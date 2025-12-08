۲ آرایشگاه زنانه متخلف در فریدن پلمب شد

سرهنگ جواد افشاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی، مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان فریدن از تخلفات ۲ واحد آرایشگاه زنانه در خصوص انتشار تصاویری از مشتریان خود در فضای مجازی مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان فریدن افزود: در این خصوص طی هماهنگی قضائی صورت گرفته ضمن مسدودسازی کانال‌ها در فضای مجازی، نسبت به پلمب این واحدهای صنفی اقدام و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری شد.

وی با تأکید بر اجرای مستمر نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی، از متصدیان صنوف خواست نسبت به رعایت قوانین و مقررات مربوطه اهتمام ویژه ای داشته باشند همچنین از شهروندان می‌خواهیم تا در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه فعالیت غیرقانونی و مجرمانه در اماکن عمومی و واحدهای صنفی، مراتب را از طریق تماس با شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.