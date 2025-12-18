۵ واحد صنفی متخلف در فریدن پلمب شد

سرهنگ جواد افشاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی، مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان فریدن از تخلفات ۵ واحدصنفی مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان فریدن افزود: در این خصوص مأموران ضمن هماهنگی با مرجع قضائی نسبت به پلمب این واحدهای صنفی به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات و فعالیت‌های غیرمجاز اقدام و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری شد.

وی با تأکید بر اجرای مستمر نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی، از متصدیان صنوف خواست نسبت به رعایت قوانین و مقررات مربوطه اهتمام ویژه ای داشته باشند.