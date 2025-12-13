  1. استانها
  2. مازندران
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۴۰

۲۰۰۰ خانوار مازندرانی در صف دریافت زمین جوانی جمعیت هستند

ساری- مدیرکل راه و شهرسازی مازندران از واگذاری سند زمین جوانی جمعیت به ۷۰۰ خانوار استان خبر داد و گفت: تا پایان سال، دو هزار خانوار دیگر نیز سند مالکیت دریافت خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جابر حسن زاده بعد از ظهر شنبه در حاشیه همایش ایران جوان با اشاره به برنامه‌های استان برای حمایت از خانواده‌ها و تشویق به فرزندآوری اظهار کرد: این واگذاری‌ها بخشی از سیاست‌های جمعیتی و اجتماعی مازندران است که با هدف تقویت خانواده‌ها و ایجاد انگیزه برای فرزندآوری انجام می‌شود.

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ حدود دو هزار خانوار برای دریافت زمین ثبت‌نام کرده بودند و این رقم تا مهرماه امسال به پنج هزار و ۴۰۰ خانوار افزایش یافته است. با احتساب واگذاری‌های انجام‌شده، تعداد کل خانوارهای مشمول دریافت زمین به شش هزار و ۱۰۰ خانوار رسیده است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان تأکید کرد که برنامه واگذاری زمین به خانواده‌ها تا پایان سال با هدف تحقق سیاست‌های جمعیتی و تسهیل شرایط زندگی ادامه خواهد یافت.

    نظرات

    • IR ۱۸:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      0 0
      پاسخ
      اصلا معلوم نیست به کی زمین میدن.چندنفر مونده به نوبت ما. فقط میگن زمین دادیم.من که شش ماهه اسم نوشتم کسی نگفت تو کی هستی.

