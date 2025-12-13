به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی مازندران با صدور اخطاریه سطح نارنجی اعلام کرد: عبور موج از تراز میانی جو و شمالی شدن جریان هوا، دریای خزر را طی روزهای آینده با وزش باد شدید و امواج بلند مواجه خواهد کرد و فعالیتهای دریایی ناامن خواهد شد.
در این اطلاعیه آمده است که سامانه ناپایدار جوی مناطق ساحلی و فراساحل مازندران را تحت تأثیر قرار میدهد و بیشینه سرعت باد در نزدیکی ساحل و فراساحل به حدود ۱۷ متر بر ثانیه خواهد رسید. پیشبینی میشود ارتفاع امواج در مناطق نزدیک ساحل بین ۲.۴ تا ۳.۸ متر و در مناطق دور از ساحل بین ۲.۹ تا ۴.۶ متر باشد.
هواشناسی مازندران با اشاره به مخاطرات این سامانه ناپایدار، نسبت به غرق شدن قایقها و شناورهای گردشگری و صیادی، اختلال در ورود و خروج شناورها به حوضچه بنادر، آسیب به شناورهای بزرگ و خسارت به سازههای دریایی هشدار داد.
بر اساس اخطاریه سطح نارنجی، تمامی فعالیتهای دریایی در این مدت ممنوع اعلام شده و توصیه شده است شناورهای سبک و قایقها به ساحل بازگردند و تمهیدات لازم برای ایمنی سازهها و تجهیزات دریایی انجام شود.
