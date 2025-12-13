حجت الاسلام حیدری: نقش رسانه در احیای کارکردهای مسجد راهبردی است

  1. استانها
قم- مدیر ستاد کانون‌های مساجد استان قم با تأکید بر جایگاه ممتاز مسجد در فرهنگ و تمدن اسلامی، رسانه را بازوی اصلی احیای نقش اجتماعی، فرهنگی و هویتی مساجد دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حیدری، مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان قم، امروز در جلسه کمیته پشتیبانی رسانه‌ای مساجد، با تأکید بر جایگاه ممتاز مسجد در منظومه فرهنگی و تمدنی اسلام، گفت: مسجد منشأ خیرات، برکات و کنش‌های اجتماعی، فرهنگی و دینی در تاریخ اسلام بوده و امروز نیز باید به جایگاه اصیل خود بازگردد.

وی با اشاره به شرافت ذاتی مسجد، اظهار داشت: تعبیر «المساجدُ لِلّه» بیانگر آن است که مسجد حقیقتاً خانه خداست و عمران و آبادانی آن به دست مؤمنانی است که به خدا و آخرت ایمان دارند؛ از همین رو مسجد در سیره پیامبر اکرم (ص)، امیرالمؤمنین (ع) و حضرت ولی‌عصر (عج) محور رفتار، تصمیم‌سازی و تحولات اجتماعی بوده است.

مدیر ستاد کانون‌های مساجد استان قم با اشاره به نقش تاریخی مسجد در پیروزی انقلاب اسلامی افزود: انقلاب اسلامی نیز از دل مسجد شکل گرفت، اما در برهه‌هایی به دلیل برخی سیاست‌ها و تقویت نهادهای موازی، بخشی از کارکردهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مسجد به حاشیه رانده شد؛ موضوعی که امروز با نگاه راهبردی رهبر معظم انقلاب در حال اصلاح است.

حجت‌الاسلام حیدری با تشریح شکل‌گیری «قرارگاه ملی مسجد» گفت: این قرارگاه با محوریت شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه و جماعت و با حضور نهادهای اصلی از جمله حوزه‌های علمیه، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان اوقاف، بسیج. ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد و شورای سیاست‌گذاری فعالیت می‌کند و مأموریت آن، راهبری جامع امور مساجد در همه ساحت‌هاست.

وی ادامه داد: در این ساختار، حوزه علمیه مسئول تأمین امام جماعت، سازمان تبلیغات اسلامی متولی توانمندسازی ارکان مسجد، سازمان اوقاف مسئول زیرساخت و عمران، بسیج هماهنگ‌کننده تشکل‌های مسجدی و کانون‌های فرهنگی هنری مساجد بازوی اصلی فعالیت‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای مسجد هستند.

مدیر ستاد کانون‌های مساجد با اشاره به تشکیل مراکز رسیدگی به امور مساجد در سراسر کشور تصریح کرد: امروز تمام امور مرتبط با مسجد، از امام جماعت و هیئت‌امنا تا برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای، ذیل این مراکز ساماندهی می‌شود و نقش محوری امام جماعت به‌عنوان مدیر طبیعی مسجد مورد تأکید قرار گرفته است.

وی درباره مأموریت کمیته پشتیبانی رسانه‌ای مساجد گفت: طبق دستورالعمل ابلاغی قرارگاه ملی مسجد، این کمیته مسئول پشتیبانی رسانه‌ای از مساجد و برنامه‌های آن‌ها، تولید، تقویت و انتشار اخبار، محتوا و محصولات رسانه‌ای مساجد و کارگزاران آن در رسانه ملی، فضای مجازی، خبرگزاری‌ها و مطبوعات است.

حجت‌الاسلام حیدری افزود: آموزش و توانمندسازی فعالان رسانه‌ای مسجد، حمایت از تولیدات رسانه‌ای و انعکاس فعالیت‌های اثرگذار مسجدی از مهم‌ترین اهداف این کمیته است که با حضور نمایندگان دستگاه‌های فرهنگی و رسانه‌ای استان‌ها دنبال می‌شود.

وی با اشاره به برگزاری جلسات قرارگاه راهبری و کمیته پشتیبانی رسانه‌ای خاطرنشان کرد: پس از برگزاری جلسه نخست و دریافت دیدگاه‌ها و پیشنهادها، پیش‌نویس طرح سالانه کمیته اصلاح و نسخه دوم آن آماده شده و در این جلسه درباره نحوه اجرای آن، به‌ویژه در مناسبت‌هایی چون دهه فجر و نیمه شعبان، بحث و تبادل نظر می‌شود.

مدیر ستاد کانون‌های مساجد در پایان تأکید کرد: هدف نهایی ما ضریب‌دهی رسانه‌ای به فعالیت‌های نیک و جریان‌ساز مساجد و تبدیل مسجد به کانون امید، هویت و روایت‌گری صحیح در سطح محلات و جامعه است.

این نشست با حضور حجت الاسلام و المسلمین علی مهدیزاده مدیر رسیدگی به امور مساجد استان قم، حجت الاسلام و المسلمین مرتضی شعبان‌زاده مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم، حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا حیدری مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان قم، حجت الاسلام و المسلمین محمدحسین مبینی مدیر کل روابط عمومی صدا و سیمای مرکز قم، حجت الاسلام و المسلمین علی حاج آخوند نماینده خبرگزاری رسا، حجت الاسلام و المسلمین علی اسماعیلیان معاون مطبوعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، سرهنگ پاسدار حسین وجدانی معاون روابط عمومی سپاه استان قم و مسئول خبرگزاری بسیج استان قم، احمد شهبازی نماینده خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، حمید اصغری سردبیر خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ابنا، علی حسینی معاون جهاد دانشگاهی استان قم و فاطمه عسگری مدیر نمایندگی خبرگزاری شبستان استان قم برگزار شد.

