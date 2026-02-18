مسجد ودود کرمانشاه پس از ۸ سال تعطیلی بازگشایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مسجد که سالها به دلایل مختلف غیرفعال بود، با پیگیریهای مستمر قرارگاه مساجد کرمانشاه، رفع موانع موجود و انجام عملیات آمادهسازی و غبارروبی، بار دیگر برای میزبانی از مؤمنان و برگزاری برنامههای عبادی مهیا شد.
حجتالاسلام مصطفی اشکتلخ، دبیر قرارگاه راهبری مساجد کرمانشاه، در آیین معارفه و اعطای حکم حجتالاسلام یونس عزیزی بهعنوان امام جماعت مسجد ودود، اظهار کرد: یکی از مهمترین مأموریتها و برنامههای راهبردی این قرارگاه، احیا و بازگشایی مساجد تعطیل و مهجور در سطح استان است که مسجد ودود پس از مدتها پیگیری، امروز بهصورت رسمی فعالیت خود را از سر گرفت.
وی افزود: با بازگشایی این مسجد، اقامه نماز جماعت در سه وعده، برگزاری جلسات بیان معارف دینی، تفسیر قرآن کریم و برنامههای مرتبط با جهاد تبیین بهصورت مستمر در دستور کار قرار خواهد گرفت تا مسجد نقش محوری خود را در محله ایفا کند.
دبیر قرارگاه مساجد کرمانشاه با قدردانی از تلاشهای انجامشده برای آمادهسازی این مکان مذهبی تصریح کرد: در روزهای اخیر، جمعی از دوستان و نیروهای مردمی برای نظافت، غبارروبی و آمادهسازی مسجد زحمات فراوانی متحمل شدند که نتیجه آن، فراهم شدن شرایط مناسب برای حضور نمازگزاران در آستانه ماه مبارک رمضان است.
اشکتلخ با اشاره به نخستین اقامه جماعت پس از بازگشایی مسجد گفت: با وجود آنکه اطلاعرسانی گستردهای انجام نشده بود، اما همزمان با پخش اذان، شاهد استقبال مطلوب همسایگان، کسبه و اهالی اطراف برای حضور در مسجد و شرکت در نماز جماعت بودیم که این موضوع جای تقدیر و تشکر دارد.
وی ابراز امیدواری کرد با تداوم فعالیتهای فرهنگی و عبادی و همچنین حضور فعال جوانان و نوجوانان، مسجد ودود بار دیگر به یکی از مساجد پویا، برقرار و اثرگذار شهر کرمانشاه تبدیل شود و نقش خود را در تقویت پیوندهای دینی و اجتماعی محله ایفا کند.
گفتنی است بازگشایی مسجد ودود در آستانه ماه مبارک رمضان، در راستای سیاستهای قرارگاه راهبری مساجد کرمانشاه برای احیای کارکردهای عبادی، فرهنگی و اجتماعی مساجد سطح استان انجام شده است.
