کاهش فشار یا قطعی آب در برخی مناطق شرق اصفهان طی فردا

اصفهان -به‌ دنبال اجرای عملیات تعمیر و اصلاح خطوط آبرسانی در محدوده میدان شهید فخری‌زاده، احتمال کاهش فشار یا قطع موقت آب در برخی محله‌های شرق شهر اصفهان از صبح فردا وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، روابط‌عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان اعلام کرد: به‌منظور انجام تعمیرات ضروری و افزایش پایداری شبکه توزیع آب، عملیات اجرایی در محدوده میدان شهید فخری‌زاده انجام خواهد شد که در نتیجه آن، محله‌های روشن‌دشت و شهرک زاینده‌رود با کاهش فشار و یا قطع آب مواجه می‌شوند.

بر اساس این اطلاعیه، این اختلال از ساعت ۸ صبح تا ۱۷ روز یکشنبه ۲۳ آذرماه پیش‌بینی شده و ممکن است در طول این بازه زمانی، جریان آب مشترکان به‌صورت مقطعی دچار نوسان شود.

شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان ضمن قدردانی از صبوری شهروندان، از ساکنان مناطق یادشده درخواست کرد با مدیریت مصرف و ذخیره‌سازی آب مورد نیاز، عوامل اجرایی را در انجام هرچه سریع‌تر این عملیات همراهی کنند.

همچنین تأکید شد پس از پایان تعمیرات، شبکه آبرسانی به‌صورت کامل وصل و شرایط تأمین آب به حالت عادی بازخواهد گشت.

