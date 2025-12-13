کاهش فشار یا قطعی آب در برخی مناطق شرق اصفهان طی فردا

به گزارش خبرنگار مهر، روابط‌عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان اعلام کرد: به‌منظور انجام تعمیرات ضروری و افزایش پایداری شبکه توزیع آب، عملیات اجرایی در محدوده میدان شهید فخری‌زاده انجام خواهد شد که در نتیجه آن، محله‌های روشن‌دشت و شهرک زاینده‌رود با کاهش فشار و یا قطع آب مواجه می‌شوند.

بر اساس این اطلاعیه، این اختلال از ساعت ۸ صبح تا ۱۷ روز یکشنبه ۲۳ آذرماه پیش‌بینی شده و ممکن است در طول این بازه زمانی، جریان آب مشترکان به‌صورت مقطعی دچار نوسان شود.

شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان ضمن قدردانی از صبوری شهروندان، از ساکنان مناطق یادشده درخواست کرد با مدیریت مصرف و ذخیره‌سازی آب مورد نیاز، عوامل اجرایی را در انجام هرچه سریع‌تر این عملیات همراهی کنند.

همچنین تأکید شد پس از پایان تعمیرات، شبکه آبرسانی به‌صورت کامل وصل و شرایط تأمین آب به حالت عادی بازخواهد گشت.