صفاری: واژگونی پژو ۲۰۶ در محور رشت- امامزاده هاشم؛ یک نفر جان باخت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جاور صفاری عصر شنبه در گفتگو با رسانه‌ها در تشریح این خبر اظها: کرد در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع تصادف در محور رشت به امامزاده هاشم بلافاصله مأموران پلیس راه به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی ادامه داد: پس از حضور پلیس در محل حادثه مشخص شد، یک دستگاه سواری پژو ۲۰۶ که در مسیر رشت به امامزاده هاشم محدوده شاه عباسی در حال حرکت بود، ناگهان دچار انحراف شده و پس از برخورد با نیوجرسی بتنی واژگون می‌شود.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه در این تصادف متأسفانه راننده ۲۸ ساله پژو در دم جان باخت، تصریح کرد: کارشناسان پلیس راه علت این تصادف را تخطی از سرعت مطمئنه از سوی راننده سواری پژو اعلام کرده‌اند.

رئیس پلیس راه استان در پایان با اشاره به اینکه برابر ماده ۱۲۹ آئین نامه راهنمایی و رانندگی، رانندگان موظف هستند حسب مورد برای پرهیز از تصادف یا خطر با سرعت مطمئنه حرکت کنند، افزود: رعایت دقیق قوانین و پرهیز از انجام هرگونه شتاب و عجله در رانندگی می‌تواند تأثیر به سزایی در جلوگیری از تکرار چنین حوادث تلخ و ناگواری شود.