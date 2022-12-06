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۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۲۲:۲۵

جزئیات تصادف منجر به فوت در محور رشت- امامزاده هاشم

جزئیات تصادف منجر به فوت در محور رشت- امامزاده هاشم

رشت- رئیس پلیس راهور گیلان با اشاره به برخورد خودروی پژو پارس با نیسان و جان باختن یک نفر و مصدوم شدن چهار نفر گفت: حرکت خلاف جهت خودروی پژو علت حادثه بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر طالبی گفت: بر اثر برخورد یک دستگاه سواری پژو پارس با خودرو نیسان در محور «رشت-امامزاده هاشم» یک نفر جان باخت و ۴ نفر نیز مجروح شدند.

سرهنگ طالبی افزود: در پی برخورد یک دستگاه سواری پژو پارس با خودرو باری نیسان در مسیر رشت به امامزاده هاشم جنب پمپ بنزین، بلافاصله مأموران پلیس راهنمایی و رانندگی به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی اضافه کرد: با حضور پلیس در محل حادثه و بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد، خودرو سواری پژو پارس در حال حرکت خلاف جهت در مسیر شمال به جنوب بوده که به علت عبور از مسیر ممنوع و نقض ماده ۱۲۲ آئین نامه راهنمایی و رانندگی با خودرو وانت نیسان برخورد کرده است.

دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد: ۳ حادثه دیده تصادف رانندگی امروز در جاده رشت - تهران دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان هستند.

بر اساس اعلام این دانشگاه، در این تصادف آرمین کیانی دانشجوی رشته پزشکی در دم جان باخت و امیررضا برزگر دانشجوی رشته پزشکی و محمدرضا حاتمی دانشجوی رشته دندانپزشکی مجروح شدند که در حال حاضر در بیمارستان پورسینای رشت تحت مداوا قرار دارند.

کد مطلب 5648856

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