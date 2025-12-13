به گزارش‌خبرگزاری‌مهر به نقل از خبرگزاری پلیس مهدی خانی اظهار کرد: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و افزایش احساس آرامش شهروندان، طرح آرامش با محوریت برخورد قاطع با خرده‌فروشان مواد مخدر و معتادان متجاهر، توسط نیروهای تخصصی پلیس در سطح شهرستان به اجرا درآمد.

وی افزود: در اجرای این طرح، با هماهنگی مرجع قضائی، ۴ نفر خرده‌فروش مواد مخدر و ۴ نفر معتاد متجاهر دستگیر شدند و در بازرسی از مخفیگاه متهمان، مقدار نیم کیلوگرم مواد مخدر و ۱۰ لیتر مشروبات الکلی کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بام و صفی‌آباد تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.