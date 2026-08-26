۳ دستگاه ماینر غیرمجاز در گناوه کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد نصیر زنده بودی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی گزارشات مردمی مبنی بر فعالیت غیرمجاز استخراج ارز دیجیتال در یکی از مناطق شهرستان بررسی موضوع در دستور کار مامورین پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی با اقدامات فنی و پلیسی موفق شدند سه دستگاه ماینر که با مصرف بسیار بالای برق در حال فعالیت بوده را کشف و ضبط نمایند و یک نفر در این رابطه دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی گناوه از شهروندان خواست با توجه به مصرف بسیار بالای برق ماینر و فشار بر شبکه و ناترازی انرژی کشور هر گونه فعالیت مشکوک را به پلیس۱۱۰گزارش کنند.

اجرای موفق طرح آرامش و برخورد با خرده‌فروشان

فرمانده انتظامی شهرستان گناوه از اجرای طرح آرامش و برخورد با خرده‌فروشان مواد مخدر خبر داد و گفت: این طرح با محوریت پلیس مبارزه با مواد مخدر و همکاری سایر یگان های انتظامی با رویکرد دستگیری خرده فروشان و توزیع کنندگان مواد مخدر به اجرا درآمد.

فرمانده انتظامی شهرستان گناوه افزود:با تلاش مامورین و همکاری مردم مقدارهفت کیلو و ۷۹۵گرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط و تعداد۶نفر در این رابطه دستگیر که به همراه پرونده متشکله به مرجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی گناوه با تأکید بر رضایت شهروندان از اجرای این طرح و استمرار آن، خاطرنشان کرد:تعداد۱۴نفر معتاد متجاهر نیز دستگیر و به مراکز بازپروری(ترک اعتیاد)تحویل شدند.