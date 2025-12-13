به گزارش خبرنگار مهر، جمشید بنیفری شامگاه امروز شنبه در گفتگویی رسانهای با اشاره به برنامه تنظیم بازار کالاهای اساسی اظهار کرد: در راستای تأمین نیاز مردم و توزیع مناسب کالاهای اساسی، از فردا شنبه ۲۳ آذرماه، توزیع بیش از یکهزار تن برنج در شهرهای مختلف استان آغاز میشود.
وی افزود: این توزیع براساس سهمیه تخصیصیافته به استان انجام خواهد شد و برنجهای عرضهشده از نوع هندی هستند که با نرخ مصوب کیلویی یکهزار و ۲۷۰ تومان در اختیار مردم قرار میگیرند.
بنیفری تأکید کرد: هدف از این اقدام، تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش قیمتهاست تا مردم بتوانند کالاهای اساسی مورد نیاز خود را با قیمت مناسب تهیه کنند.
