توزیع بیش از یک‌هزار تن برنج در خوزستان از فردا آغاز می‌شود

اهواز – سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: از فردا یکشنبه، بیش از یک‌هزار تن برنج هندی با نرخ مصوب در شهرهای مختلف استان توزیع خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید بنی‌فری شامگاه امروز شنبه در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به برنامه تنظیم بازار کالاهای اساسی اظهار کرد: در راستای تأمین نیاز مردم و توزیع مناسب کالاهای اساسی، از فردا شنبه ۲۳ آذرماه، توزیع بیش از یک‌هزار تن برنج در شهرهای مختلف استان آغاز می‌شود.

وی افزود: این توزیع براساس سهمیه تخصیص‌یافته به استان انجام خواهد شد و برنج‌های عرضه‌شده از نوع هندی هستند که با نرخ مصوب کیلویی یک‌هزار و ۲۷۰ تومان در اختیار مردم قرار می‌گیرند.

بنی‌فری تأکید کرد: هدف از این اقدام، تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش قیمت‌هاست تا مردم بتوانند کالاهای اساسی مورد نیاز خود را با قیمت مناسب تهیه کنند.

    • يه بنده خدا IR ۰۷:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      15 1
      پاسخ
      لطفامسولين رسيدگي کنن برنج هم گرون شده هم کم ياب
    • محمد IR ۰۸:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      24 1
      پاسخ
      کدام تنظیم بازار این همه برنج هندی را گرون کردی مردم چگونه بخرند
    • بیرمی IR ۰۸:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      44 1
      پاسخ
      برنجی که کیلویی60000 تومان عرضه بودحالا کیلویی127000شود تنظیم بازار است یا تضعیف قدرت خرید مردم وگوچگتر کردن سفره مردم هست برای مسوولیت هم همین قیمت عرضه میشود والا ما مردم ایران مظلومتر از همه مردم دنیا هستیم
    • ایرانی IR ۰۸:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      32 3
      پاسخ
      یک صد هزار کردین یک هزار واقعا دیگه مردن برای ما لازم زنده بودن عذابه
    • IR ۰۹:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      16 2
      پاسخ
      این برنج ها توسط تجار خریداری شده و قرار نیست بدست ما فقیران برسه اینا مثل همیشه در انبارهای مختلف دپو میشه و به قیمت روز ۱.۷۰۰ میلیون فروخته میشه ، مسئولین هیچ راهکاری برای جلوگیری از دزدی تجار نداره، چرا برنجی که چندماه قبل با دلار ۲۸ هزارتومانی وارد شده الان درب مغازه ۱.۷۰۰میلون به مردم میفروشید آقایان رسانه برید این سوالات رو از مسئولین بی مسئولیت بپرسید
    • منوچهر IR ۰۹:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      24 1
      پاسخ
      به ما میگن فرزند آوری کنید با کدام پول زندگی فرزند را تامین کنیم در عرض یک هفته برنج دوونیم برابر گرانتر شده پول پوشک وبقیه چیزا بماند ای کسانیکه در راس کار ملت نشسته آید به ما فقرا هم رحمی کنید
    • تنها IR ۰۹:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      17 0
      پاسخ
      تادیروز هفتادتومن بود حالا زدید یک وسیصد چطور حالا وارد بازار کردید چرا یک ماه پیش که نبود وگرنه نمیامد وارد بازار کردید حقه همیشگی بازار قیمت ببره بالا بعد شما با منت و صف مردم صدتومن زیر قیمت بازار بدید گرایه تاکسی و معطلی وصفش فقط برای صدتومن
    • IR ۱۰:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      11 0
      پاسخ
      قیمتش درست نوشتید واقعا
    • سید موسی موسوی TR ۱۱:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      6 3
      پاسخ
      قیمت رو فکر کنم اشتباه زدید نرخ کیلوئی بکهزار و دویست و هفتاد تومان ده کیلوی آن میشه دوازده هزار و هفتصد تومان که باز با حساب کتاب جور نمیاد؟من ده کیلو رو یکصد و بیست هزار تومان هم میخرم نه دوازده هزار و هفتصد تومان!
    • محسن IR ۱۲:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      19 1
      پاسخ
      باسلام سیر از گرسنه خبر نداره سوار از پیاده در زمان گذشته مردم به قدری سیر بودن که خوشی زد زیر دلشون بابا تا دو هفته پیش برنج خارجی تو بازار ۶۵۰هزار تومن بود حالا دولتی شده یک میلیون و دویست هفتاد هزار تومن
    • IR ۱۳:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      16 0
      پاسخ
      دولت گران می کند بعد می گوید با نرخ مصوب ....از ۵۰۰تومان به ۱میلیون و دویست و هفتاد تومان واقعا مسخره است
    • علی IR ۱۴:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      15 1
      پاسخ
      تضعیف بازار است و قدرت خرید مردم کم وکمتر می‌شود سفره مردم کوچک و کوچکتر می‌شود خدایش کسی بفکر مردم نیست فقط بفکر سود بیشترومکیدن خون مردم به ناحق
    • سما IR ۱۷:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      4 0
      پاسخ
      والله موندم چي بنويسم، فقط به مردم رحم كنيد، همه توان خريدن ندارن، گناه دارن مردم
    • حسن IR ۱۸:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      0 0
      پاسخ
      پیامی به مسولان آیا شما تا الان برنج خرید کردید؟ یا برنج و سایر مواد غذایی تا دم در خونتون میرسه؟ از مشکل مردم خبر دار هستید آیا یک زنی که سن آون بالاست و بچه های دختر و یک پدر مسن و از کارافتاده با این اجناس گرون و قیمت های روز به روز نه بلکه ساعت به ساعت تغییر میکنه چگونه بتونن زندگی کنن یا بفکر چنین انسان های نیستید کاش بگی که مردم فقیر بمیرید تا بدونن که اینها جزء بشریت نیستن
    • IR ۱۸:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      0 0
      پاسخ
      واقعا دارین راستشو میگین؟ یادمون نمیاد آخرین بار کی غذای گوشتی خوردیم الانم مدتیه برنج تو بازار نیس . آخرشم از ملت توقع فرزنداوری دارین به چه دلیلی وقتی شرمنده بچه هامونیم نمیتونیم به خوراکشون برسیم بماند مخارج دیگشون. بخدا انصاف نیس که در حق مردم میکنین . خدا بداد آینده این مملکت برسه .
    • IR ۱۸:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      0 0
      پاسخ
      والله مسخرست مگه گارگر حقوقش چقدره روز مزد گارگر هم تغییر کرده
    • هشان IR ۱۸:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      0 0
      پاسخ
      فکرکنم قیمت رواشتباه زدین ۱۲۷۰تومان یعنی چی چقدمنظورتون گونی ۱۰کیلویی درمیادیک ملیون ودویست وهفتادتومان دوبرابرشده کلارو۱۲۰اضافه کردین اون موقعه برنج روبه پروازدراوردین
    • IR ۱۸:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      0 0
      پاسخ
      واقعا شرم آوره کو تنظیم بازار برنج کیلویی ۶٠هزارتومن میخوای بدی۱۲۷هزارتومن
    • ... IR ۲۰:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      0 0
      پاسخ
      خوب الان انتظار دارید بجای پاسخگو بودن به این بازار سیاه عمدی که راه انداختید از شما تشکر کنیم ؟ باشه خیلی ممنونیم و شکر گذاریم 😡😡😡😡
    • جمشید IR ۲۰:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      2 1
      پاسخ
      برای سه دهک اول خوبه
    • IR ۲۱:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      0 0
      پاسخ
      ما قدرت خرید همون برنج ۶۵۰هزاری را هم چند ماهه نداشتیم حالا با این قیمت دیگه کیلویی هم نمیشه خرید کسی هست به این وضع رسیدگی کنه
    • علی HK ۲۱:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      2 1
      پاسخ
      واقعا برنج هندی چه کسی میخوره..40 ساله که نه هندی و نه پاکستانی مصرف نداره...فقط بیخودی بازار رو پر می‌کنند.. ولی ارز را حرام می‌کنند..چون پایین ترین و بی کیفیت ترین و ارزانترین جنس را وارد میکنند
    • مصطفی US ۲۳:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      3 0
      پاسخ
      حالا که دولت قیمت برنج ۳برابر افزایش نموده لطفا یارانه هارا هم ۳برابر کنید
    • ایرانی IR ۰۰:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      2 1
      پاسخ
      نون ونمک میخوریم بهتره ۱۲۷تومن نمیتونیم بخریم سودش تجار بخورند انبار میکنند و به ما گرون میفروشند
    • ذ ح IR ۰۹:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      5 0
      پاسخ
      10کیلو برنج یک میلیون دویست و هفتاد ارزان هست جای خجالت داره
    • سایه IR ۱۰:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      4 0
      پاسخ
      چه تنظیم بازاری برنج ۶۰۰ تومانی را۱۲۷۰کردید ومیگویید تنظیم بازار باحقوق پایین چگونه خرید کنیم
    • رضا IR ۱۲:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      2 0
      پاسخ
      برنج تو مغازه ها هست هندی از کیلویی ۶۹۰۰۰به ۲۰۰۰۰۰تومان که ما قدرت خرید نداریم این قیمت که میگید مشخص کنید وادرس بدید که بخریم
    • محمد IR ۱۴:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      0 0
      پاسخ
      مردم که برنج شمال نمی‌تونستن بخرن و لاقل هندی میخریدن بهترین نوع هندی کیلویی ۶۰هزار تومن بود و الان با منت میخاد برنج درجه پایین هندی با قیمت صد و بیست و هفت تومن. از ماست که بر ماست

