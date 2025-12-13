نوری: زنان با مقاومت و تعهد نقش مهمی در مدیریت دارند

به گزارشخبرنگار مهر بهمن نوری شامگاه شنبه در دیدار با بانوان کارمند در استانداری و فرمانداریهای استان که در سالن جلسات استانداری برگزار شد اظهار کرد: زنان ما با مقاومت، ایستادگی و تعهد، مسئولانه ایفای نقش میکنند.
وی با اشاره به مسائل و چالشهای استان افزود: حل برخی مشکلات مزمن همچون بهکده رضوی پس از ۴۰ سال، گذر مرزی و فرودگاه از جمله موضوعات مهم استان است که رفع آنها نیازمند همافزایی و مشارکت جمعی است و بهتنهایی امکانپذیر نیست.
وی در ادامه تصریح کرد: نظام مسائل استان گسترده است، اما تمام تلاش ما در جهت رفع این مشکلات بوده و این مهم، هنر مدیریت است.
استاندار خراسان شمالی با تأکید بر حفظ جایگاه و کرامت بانوان تصریح کرد: هیچکس حق سلب حقوق بانوان را ندارد و حفظ حرمت زنان در مجموعه مدیریتی استان خط قرمز ماست.
نوری خاطرنشان کرد: زنان مایه آرامش خانواده و تربیتکننده نسل آینده هستند و این نقش، ارزشی بزرگ و شایسته قدردانی است.
نوری با اشاره به رویکرد دولت در استفاده از ظرفیت بانوان در مدیریت گفت: انتصابهای عادلانه مورد توجه ماست و بانوان باید پیشرو باشند نه پیرو؛ فعال باشند و نه منفعل.
وی در پایان تأکید کرد: رفع نیازهای مردم خط قرمز ماست و با تمام توان در این مسیر گام برمیداریم.
