داداشی: فعالیت سامانه بارشی و یخبندان شبانه در راه خراسان شمالی است

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشدید فعالیت سامانه بارشی اظهار کرد: با توجه به شدت فعالیت سامانه بارشی برای فردا در مناطقی از استان هشدار سطح زرد صادر شده است.

وی افزود: برای روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، آسمان استان قسمتی ابری تا ابری خواهد بود و در ارتفاعات مه‌آلودگی پیش‌بینی می‌شود. همچنین روز سه‌شنبه بعدازظهر و اوایل شب، در مناطق شرق و جنوب‌شرق استان بارش پراکنده باران و در ارتفاعات بارش پراکنده برف انتظار می‌رود.

داداشی ادامه داد: موج دوم سامانه بارشی از بعدازظهر چهارشنبه از جنوب‌شرق وارد استان می‌شود و تا اوایل صبح پنج‌شنبه، در اغلب مناطق نیمه شرقی استان بارش باران و برف و به‌تدریج برف پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی با اشاره به وضعیت دمایی گفت: از نظر دما، برای امروز افزایش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود و امروز کاهش محسوس دمای بیشینه را شاهد خواهیم بود. همچنین دمای کمینه طی این مدت روند کاهشی دارد و از اواسط هفته تا پایان هفته یخبندان شبانه پیش‌بینی می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به استقرار و ماندگاری هوای سرد از فردا تا اوایل هفته آینده در اغلب نقاط استان، به‌ویژه مناطق نیمه شرقی، هشدار سطح زرد برای افزایش مصرف حامل‌های انرژی و یخبندان شبانه صادر شده و لازم است شهروندان تمهیدات لازم را در نظر بگیرند.