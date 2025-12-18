نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین خروجی مدلهای هواشناسی، فعالیت سامانه بارشی بهصورت بارش باران و برف پراکنده، مه و در ارتفاعات به شکل بارش برف ادامه دارد که بیشترین اثر آن در مناطق شرق، جنوب شرق و مرکز خراسان شمالی پیشبینی میشود.
وی افزود: از پنجشنبه تا بعدازظهر فردا، پدیده غالب در ارتفاعات و مناطق سردسیر مه، کاهش دما و احتمال بارش پراکنده برف خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی ادامه داد: موج بعدی بارش از عصر جمعه از نواحی شرق و جنوب شرق وارد استان میشود و تا بعدازظهر شنبه، بارش برف در سطح استان تداوم خواهد داشت که شدت آن در ارتفاعات و مناطق سردسیر شرق و جنوب شرق برآورد میشود.
داداشی تصریح کرد: طی شنبه شب تا صبح یکشنبه، بارش برف در مناطق نیمه شمالی استان ادامه دارد و از بعدازظهر یکشنبه بهتدریج شاهد خروج سامانه بارشی و کاهش ابر خواهد بود.
وی بیان کرد: تا صبح دوشنبه روند کاهشی دما همراه با یخبندان شبانه در استان حاکم است و با توجه به نفوذ توده هوای سرد و فعالیت سامانههای بارشی، هشدار هواشناسی سطح نارنجی صادر شده است.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی از شهروندان خواست ضمن توجه به هشدارها، تمهیدات لازم برای جلوگیری از خسارات احتمالی ناشی از برف، سرما و یخبندان را در نظر بگیرند.
