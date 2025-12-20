  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۷

داداشی: بارش برف و یخبندان تا صبح دوشنبه ادامه دارد

بجنورد- مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: با ورود موج جدید بارشی از شمال استان، بارش برف در ارتفاعات و مناطق سردسیر شرق و جنوب شرق تا فردا بعدازظهر ادامه خواهد داشت.

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تا حوالی ظهر شنبه در ارتفاعات و مناطق سردسیر شرق و جنوب شرق بارش پراکنده برف و مه پیش‌بینی می‌شود و از اوایل امشب موج جدیدی از شمال خراسان شمالی وارد می‌شود.

وی در ادامه افزود: فعالیت این سامانه بارشی در مناطق نیمه شمالی، ارتفاعات و مناطق سردسیر جنوب شرق خراسان شمالی عمدتاً به صورت بارش برف ادامه خواهد داشت و از بعدازظهر یک‌شنبه سامانه بارشی استان را ترک کرده و کاهش ابر رخ خواهد داد.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی با اشاره به وضعیت دمایی گفت: روند کاهشی دما تا صبح دوشنبه ادامه دارد و یخبندان شبانه انتظار می‌رود و همچنین طی روزهای دوشنبه تا پایان هفته جو نسبتاً پایدار خواهد بود و در برخی ساعت‌ها افزایش موقت ابر پیش‌بینی می‌شود.

داداشی در پایان تأکید کرد: با توجه به فعالیت سامانه‌های بارشی و نفوذ توده هوای سرد، هشدار هواشناسی در سطح نارنجی تا صبح دوشنبه همچنان معتبر است.

    • مرتضی US ۲۳:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
      پس چرا الان شب یک شنبه برف نمیاد بجنورد

