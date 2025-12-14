۵۰۰ متر شبکه توزیع آب شرب روستای شورانی رودان اصلاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قائمی فر، اظهار کرد: با توجه به فرسودگی شبکه آبرسانی در بخشی از روستای شورانی رهدار، طرح اصلاح و بهسازی این شبکه با هدف کاهش هدر رفت آب و افزایش فشار پایدار آب شرب آغاز شد.

وی افزود: این عملیات شامل تعویض لوله‌های فرسوده به طول تقریبی ۵۰۰ متر بوده و با همت و مشارکت فعال دهیاری شورانی، حوزه مقاومت بسیج سازندگی سپاه ناحیه رودان و اداره امور آب و فاضلاب شهرستان به مرحله اجرا درآمد.

قائمی فر با تقدیر از همکاری نهادها و اهالی روستا، تاکید کرد: دولت سیزدهم نگاه ویژه‌ای به حوزه آبرسانی روستایی دارد و پروژه‌های عمرانی در دستور کار قرار دارند تا شاهد رفع مشکلات زیرساختی در مناطق روستایی باشیم.

بخشدار مرکزی رودان در پایان خاطرنشان کرد: با اجرای این پروژه، مشکلات پیشین اهالی منطقه در تأمین آب سالم و پایدار تا حد زیادی برطرف خواهد شد.