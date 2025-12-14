https://mehrnews.com/x39RFq ۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۳ کد خبر 6688323 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۳ آغاز عملیات آبرسانی به ۲۰۰۰ روستانشین شهرستان زاهدان زاهدان - عملیات آبرسانی به ۲۰۰۰ روستانشین مناطق کمتر برخوردار شهرستان زاهدان آغاز شد. دریافت 41 MB کد خبر 6688323 کپی شد مطالب مرتبط سرمایهگذاری ۴۷۰ میلیاردی برای آبرسانی به روستاهای سیستان و بلوچستان ۵۰۰ متر شبکه توزیع آب شرب روستای شورانی رودان اصلاح شد اینفوگرافیک؛ جهاد آبرسانی در سیستان و بلوچستان برچسبها زاهدان طرح آبرسانی روستا
نظر شما