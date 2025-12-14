نیکونهاد: میزان ابتلا به آنفلوانزا در ایلام کمتر از میانگین کشوری است

علی نیکونهاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت شیوع آنفلوانزا در استان گفت: از ابتدای ورود موج آنفلوانزابه کشور و استان ایلام تاکنون، میانگین بستریها و همچنین تعداد مراجعهکنندگان سرپایی با علائم تنفسی در ایلام کمتر از میانگین کشوری بوده است. این روند همچنان ادامه دارد.
وی افزود: با توجه به سرد شدن هوا در استان و بهویژه در برخی شهرستانهای جنوبی، احتمال تغییر این روند و وقوع پیکهای بعدی وجود دارد. بنابراین از مردم استان انتظار داریم همچنان پروتکلهای بهداشتی را رعایت کنند.
نیکونهاد همچنین به همکاری آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: جلسات متعددی با همکاران آموزش و پرورش برگزار شده و انتظار داریم دانشآموزانی که دارای علائم هستند، با هماهنگی مدارس مرخصی گرفته و در خانه بمانند تا پس از بهبود کامل به کلاسها بازگردند. خانوادهها نیز باید توجه داشته باشند که در صورت وجود علائم، از حضور فرزندان در مدرسه جلوگیری کنند.
این مقام مسئول تأکید کرد: رعایت این توصیهها نقش مهمی در کنترل بیماری و جلوگیری از گسترش آن در میان دانشآموزان و خانوادهها خواهد داشت.
