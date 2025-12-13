وضعیت ابتلا به آنفلوانزا در استان ایلام بهبود یافت

علی نیکونهاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در چند روز اخیر روند ابتلاء به بیماری‌های تنفسی در استان کاهش یافته و تعداد بستری‌ها نیز در بیمارستان‌ها با شیب نزولی همراه بوده است.

وی تصریح کرد: این وضعیت فعلاً مطلوب‌تر از میانگین کشوری است، اما نیازمند رصد و تحلیل مجدد در آینده خواهد بود.

نیکونهاد با اشاره به ضرورت رعایت توصیه‌های بهداشتی افزود: هم‌استانی‌های عزیز همان‌طور که تاکنون همکاری کرده‌اند، لازم است همچنان فاصله‌گذاری اجتماعی را رعایت کنند، از حضور در تجمعات پرجمعیت خودداری کنند.

وی ادامه داد: افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای، سالمندان و مادران باردار کمتر در مراکز شلوغ حضور یابند.

نیکونهاد همچنین بر نقش مدارس در کنترل بیماری تأکید کرد و گفت: مدارس باید با خانواده‌ها هماهنگ باشند تا دانش‌آموزانی که علائم بیماری دارند در کلاس حاضر نشوند. امیدواریم با استمرار این همکاری‌ها بتوانیم از این پیک بیماری نیز عبور کنیم.