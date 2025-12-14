به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه هوشنگ بازوند در بازدید از راهآهن جوین به اسفراین اظهار کرد: با توجه به اینکه ۵۶ کیلومتر از مسیر راهآهن جوین، اسفراین، بجنورد و شیروان کار شده است و این پروژه ۴۳ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، ۴۱ کیلومتر آن زیرسازی شده است.
وی افزود: با توجه به مشکل معارض در مسیر ریلگذاری، اجرای پروژه با تأخیر مواجه شده است.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور تصریح کرد: هزینه تکمیل این پروژه را مسئولین محلی ۲ همت برآورد کردهاند و امیدواریم با رفع مشکلات و همکاری دستگاههای اجرایی، روند اجرایی سرعت بگیرد.
بازوند همچنین تاکید کرد: راهآهن جوین تا اسفراین یکی از پروژههای مهم منطقه است و با تکمیل آن، ارتباط ریلی بین خراسان شمالی و شبکه ریلی کشور تقویت خواهد شد و توسعه اقتصادی و حمل و نقل در منطقه سرعت بیشتری خواهد گرفت.
وی در پایان گفت: تلاش میکنیم با مدیریت صحیح منابع و هماهنگی دستگاهها، پروژه تا پایان برنامهریزیشده تکمیل و به بهرهبرداری برسد.
