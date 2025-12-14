  1. ورزش
بازیهای پاراآسیایی جوانان - امارات

بازگشت نخستین گروه از کاروان ورزش ایران به کشور

بازگشت نخستین گروه از کاروان ورزش ایران به کشور

اولین گروه از افتخار آفرینان کاروان "فرزندان ایران، سفیران پیروزی" به میهن بازگشت.

به گزارش خبرگاری مهر، اولین گروه از ملی پوشان جوان و پرافتخار کاروان ایران اعزامی به بازی های پاراآسیایی جوانان دبی ۲۰۲۵، بامداد امروز یکشنبه ۲۳ آذر ماه در میان استقبال محمدرضا داورزنی مشاور وزیر ورزش و جوانان، پولادگر نایب رئیس کمیته ملی پارالمپیک، پروین قربانیان مسئول تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش استثنایی، ضابطیان مسئول حوزه ریاست کمیته ملی پارالمپیک، بیگ رضایی مدیر ورزش قهرمانی فدراسیون ورزشهای جانبازان و توان یابان و جمعی از مسئولین هیئت های استانی و انجمن های ورزشی به میهن بازگشتند.

در این گروه ملی پوشان تیم های بسکتبال با ویلچر سه درسه، پارامچ اندازی، پاراشنا نابینایان و کم بینایان، پاراوزنه برداری و پاراتیراندازی با کمان حضور داشتند که در بازی‌های پاراآسیایی جوانان امارات برای کشورمان افتخار آفرینی کردند.

