بازگشت نخستین گروه از کاروان ورزش ایران به کشور

به گزارش خبرگاری مهر، اولین گروه از ملی پوشان جوان و پرافتخار کاروان ایران اعزامی به بازی های پاراآسیایی جوانان دبی ۲۰۲۵، بامداد امروز یکشنبه ۲۳ آذر ماه در میان استقبال محمدرضا داورزنی مشاور وزیر ورزش و جوانان، پولادگر نایب رئیس کمیته ملی پارالمپیک، پروین قربانیان مسئول تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش استثنایی، ضابطیان مسئول حوزه ریاست کمیته ملی پارالمپیک، بیگ رضایی مدیر ورزش قهرمانی فدراسیون ورزشهای جانبازان و توان یابان و جمعی از مسئولین هیئت های استانی و انجمن های ورزشی به میهن بازگشتند.

در این گروه ملی پوشان تیم های بسکتبال با ویلچر سه درسه، پارامچ اندازی، پاراشنا نابینایان و کم بینایان، پاراوزنه برداری و پاراتیراندازی با کمان حضور داشتند که در بازی‌های پاراآسیایی جوانان امارات برای کشورمان افتخار آفرینی کردند.

