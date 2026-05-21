  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۱۷

پاراوزنه‌برداری قهرمانی آزاد الجزایر ۲۰۲۶؛

ایزدی چراغ اول تیم ملی پاراوزنه‌برداری را با مدال طلا و برنز روشن کرد

ایزدی چراغ اول تیم ملی پاراوزنه‌برداری را با مدال طلا و برنز روشن کرد

ملی پوش دسته ۵۹ کیلوگرم پاراوزنه برداری کشورمان با انجام ۳ حرکت صحیح موفق به کسب مدال برنز شد و در مجموع حرکت ها به مدال طلا دست یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و توان یابان، در اولین روز از رقابت‌های آزاد پاراوزنه‌برداری الجزایر، علیرضا ایزدی ملی پوش کشورمان در دسته ۵۹ کیلوگرم در گروه A به مصاف حریفان خود رفت.

او در حرکت اول خود موفق به مهار وزنه ۱۷۸ کیلوگرمی شد. ایزدی در حرکت دوم و سوم خود به ترتیب وزنه های ۱۸۱ و ۱۸۳ کیلوگرمی را مهار کرد و موفق به کسب مدال برنز شد.

ملی پوش کشورمان با ثبت رکورد ۵۴۲ کیلوگرم مدال طلا مجموع را از آن خود کرد.

در ادامه مسابقات امروز مهدیه محمدیان ملی پوش پاراوزنه‌برداری بانوان کشورمان در دسته ۵۵ کیلوگرم به مصاف حریفان خود می رود.

کد مطلب 6836953

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها