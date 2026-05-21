به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و توان یابان، در اولین روز از رقابت‌های آزاد پاراوزنه‌برداری الجزایر، علیرضا ایزدی ملی پوش کشورمان در دسته ۵۹ کیلوگرم در گروه A به مصاف حریفان خود رفت.

او در حرکت اول خود موفق به مهار وزنه ۱۷۸ کیلوگرمی شد. ایزدی در حرکت دوم و سوم خود به ترتیب وزنه های ۱۸۱ و ۱۸۳ کیلوگرمی را مهار کرد و موفق به کسب مدال برنز شد.

ملی پوش کشورمان با ثبت رکورد ۵۴۲ کیلوگرم مدال طلا مجموع را از آن خود کرد.

در ادامه مسابقات امروز مهدیه محمدیان ملی پوش پاراوزنه‌برداری بانوان کشورمان در دسته ۵۵ کیلوگرم به مصاف حریفان خود می رود.