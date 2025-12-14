به گزارش خبرنگار مهر، حبیب‌الله رجب‌زاده صبح یکشنبه به خبرنگاران رسانه‌های کردستان اعلام کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست بیجار در جریان گشت‌زنی و پایش مناطق صعب‌العبور و ارتفاعات سنگی چنگ‌الماس، موفق به شناسایی و دستگیری فردی شدند که با استفاده از سلاح نیمه‌خودکار اقدام به شکار یک رأس میش وحشی کرده بود.

وی با اشاره به اهمیت حفاظت از گونه‌های جانوری منطقه، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه شکار و صید غیرمجاز، مراتب را در اسرع وقت به اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.

وی خاطرنشان کرد: قوچ و میش ارمنی از گونه‌های شاخص مناطق تحت مدیریت بیجار هستند و شکار غیرمجاز آن‌ها موجب برهم خوردن تعادل اکولوژیکی منطقه می‌شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست بیجار تأکید کرد: بر اساس قوانین، شکار غیرمجاز گونه‌های حفاظت‌شده با مجازات‌های قانونی از جمله جریمه نقدی و حبس همراه است.