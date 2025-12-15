به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود نصیری اظهار داشت: این پروژهها در سطح ۲۷۹.۸ هکتار از اراضی کشاورزی استان اجرا شدهاند که از این میزان، ۱۰.۸ هکتار به سامانه آبیاری بارانی و مابقی بهصورت آبیاری موضعی اجرا شده است. این پروژهها در ۹ ماهه نخست سال جاری پس از تکمیل عملیات اجرایی، تحویل موقت شدهاند.
نصیری افزود: تحویل موقت پروژههای سامانههای نوین آبیاری پس از اتمام کامل عملیات اجرایی و با نظارت کارشناسان آب و خاک و بر اساس شرایط عمومی پیمان (ماده ۳۹) انجام شده و هماکنون مورد بهرهبرداری قرار گرفتهاند.
مسئول سامانههای نوین آبیاری استان قزوین در ادامه گفت: تعدادی از این پروژهها بهصورت راکد باقی مانده بودند که با پیگیری و تلاش کارشناسان آب و خاک، عملیات اجرایی آنها تکمیل و تحویل موقت شدند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای سامانههای نوین آبیاری نقش مؤثری در افزایش بهرهوری مصرف آب، بهبود عملکرد محصولات کشاورزی و توسعه پایدار بخش کشاورزی استان دارد.
