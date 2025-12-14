حسینی: پاسخگویی به مطالبات مسکن ملی مصداق امر به معروف است

به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر حسینی صبح یکشنبه در دیدار با جهانگیر الیاسی مدیرکل راه و شهرسازی استان کردستان، با اشاره به دغدغههای مردمی در حوزه مسکن، بر ضرورت تقویت نظارت و پاسخگویی دستگاههای اجرایی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه بخش مسکن یکی از مهمترین عرصههای مطالبهگری عمومی به شمار میرود، اظهار کرد: تسریع در روند اجرای پروژهها، اطلاعرسانی دقیق و صیانت از حقوق متقاضیان نهضت ملی مسکن باید در اولویت برنامههای اجرایی قرار گیرد.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان افزود: پاسخگویی مستمر به مردم و رسیدگی به مطالبات قانونی آنان، نقش مؤثری در افزایش اعتماد عمومی و بهبود عملکرد دستگاههای اجرایی دارد.
تأکید بر تشکیل شورای امر به معروف
حسینی در ادامه با اشاره به نقش شوراهای امر به معروف و نهی از منکر در دستگاهها، خواستار تشکیل شورای جدید امر به معروف و نهی از منکر در مجموعه راه و شهرسازی استان شد و آن را گامی در جهت ارتقای نظارت و پیشگیری از تخلفات دانست.
در این دیدار، جهانگیر الیاسی مدیرکل راه و شهرسازی استان کردستان نیز با ارائه گزارشی از روند اجرای طرحهای مسکن ملی، بر آمادگی این مجموعه برای همکاری با ستاد امر به معروف و نهی از منکر و پاسخگویی به مطالبات قانونی مردم تأکید کرد.
