به گزارش خبرنگار مهر، روح الله قاسمی عصر شنبه در بازدید میدانی از آبراهها، مسیلها و نقاط حادثهخیز شهرستان در آستانه بارندگیهای پیشِرو و در راستای پیشگیری از خسارتهای احتمالی ناشی از بارندگیهای روزهای آینده، با اشاره به اهمیت پیشگیری پیش از وقوع بحران، اظهار کرد: با توجه به هشدارهای هواشناسی، ضروری است تمامی دستگاههای مرتبط با مدیریت بحران، شهرداریها، دهیاریها و خدماترسانها در آمادگی کامل باشند تا از بروز خسارت به زیرساختها و منازل شهروندان جلوگیری شود.
معاون عمرانی فرماندار عسلویه همچنین بر تسریع در رفع موانع موجود در مسیر آبراهها، پاکسازی نخالهها و پسماندها و نظارت مستمر بر نقاط پرخطر تأکید کرد و افزود: هرگونه سهلانگاری در این زمینه میتواند منجر به آبگرفتگی معابر و خسارت به شهروندان شود.
این بازدید در پی تأکید فرماندار عسلویه بر لزوم آمادگی کامل دستگاههای اجرایی و مدیریت بحران شهرستان برای مقابله با بارندگیهای پیشبینیشده انجام شد.
در جریان این بازدید میدانی، وضعیت لایروبی آبراهها، مسیرهای هدایت آبهای سطحی، نقاط دارای انسداد و همچنین میزان آمادگی تجهیزات و نیروهای خدماترسان مورد بررسی قرار گرفت.
در پایان این بازدید، دستورات لازم برای رفع نواقص مشاهده شده و آماده باش کامل دستگاههای اجرایی صادر و مقرر شد گزارش اقدامات انجام شده در کوتاهترین زمان ممکن به فرمانداری ارائه شود.
نظر شما