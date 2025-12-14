جابر صفری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کانال انتقال آب از سد انحرافی رئیسکلا به منطقه هلیدشت بابل در محدوده روستای درونکلای شرقی، به دلیل انباشت رسوبات، با کاهش آبگذری مواجه شده بود که با اجرای عملیات لایروبی، این مشکل برطرف شد.
وی افزود: در این طرح، حدود چهار هزار متر از مسیر کانال پاکسازی شد و رسوبات و گلولای انباشتهشده از بستر کانال خارج شد تا جریان آب به شرایط استاندارد بازگردد.
مدیر منابع آب بابل با اشاره به جزئیات اجرایی این عملیات تصریح کرد: اجرای این پروژه حدود یک ماه به طول انجامید و طی آن بیش از ۲۰۰ ساعت عملیات اجرایی انجام شد و نزدیک به پنج هزار مترمکعب رسوب از کانال برداشت شد.
صفری خاطرنشان کرد: لایروبی این کانال نقش مهمی در کاهش تنش آبی، توزیع عادلانه آب و افزایش بهرهوری اراضی کشاورزی تحت پوشش خواهد داشت و در دستور کار مدیریت منابع آب بابل، تداوم این اقدامات در سایر مناطق نیز قرار دارد.
