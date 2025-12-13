به گزارش خبرگزاری مهر، هفته سوم دور رفت رقابت‌های لیگ برتر والیبال با شش دیدار در شهرهای تهران (دو بازی)، قزوین، امیدیه، اصفهان و بوشهر پیگیری شد.

نمایش مقتدرانه ملوان در سه ست متوالی

تیم ملوان تهران در هفته سوم لیگ برتر زنان میزبان پدیده صنعت اوج گلپایگان در خانه والیبال تهران بود. تیم ملوان تهران در اولین بازی خانگی خود با شروعی طوفانی و حفظ آن تا پایان بازی، موفق شد با نتیجه سه بر صفر مقابل تیم پدیده صنعت اوج گلپایگان به پیروزی برسد. شاگردان ریاضی ست‌ها را با امتیازهای ۲۵ بر ۱۰، ۲۵ بر ۱۳ و ۲۵ بر ۱۷ به سود خود خاتمه دادند.

سایپا با شکست مقاومت صدرنشین باقی ماند

سایپا صدرنشین گروه نخست لیگ برتر زنان این هفته در سالن زنده‌یاد یزدانی خرم میزبان مقاومت شهرداری تبریز بود که این دیدار از ساعت ۱۴ آغاز شد. تیم سایپا در ست‌های اول تا سوم این دیدار با امتیازهای ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۵ و ۲۵ بر ۱۴ به پیروزی رسید تا تنها علاوه بر کسب سومین برد، همچنان در صدر جدول گروه اول این مسابقات باقی بماند.

نخستین برد مسی‌ها مقابل کلینیک دکتر فرهاد به دست آمد

تیم کلینیک دکتر فرهاد که دو شکست متوالی را پشت سر گذاشته است، این هفته در سالن شهید بابایی قزوین میزبان مس رفسنجان بود. مس رفسنجان در ست‌های اول و دوم ۲۵ بر ۱۲ و ۲۵ بر ۲۱ میزبان خود را شکست داد و در ست سوم نیز ۲۵ بر ۱۷ فاتح میدان شد تا نخستین برد خود در لیگ برتر زنان را تجربه کند.

کام‌بک عالی شاگردان لی در امیدیه

تیم نفت امیدیه به عنوان میزبان این مسابقه به مصاف ماجان رفت. تیم میزبان در ست‌های اول و دوم این مسابقه با امتیازهای ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۲۱ فاتح میدان شد اما در ست‌های سوم و چهارم ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۲۰ نتیجه را واگذار کرد تا مسابقه به ست حساس پنجم کشیده شود. در ست پنجم شاگردان لی دو هی موفق به شکست نفت امیدیه با امتیاز ۱۵ بر ۹ شدند تا کام بک عالی مقابل این تیم داشته باشند.

پیروزی شهر آرکا مقابل سپاهان در اصفهان

زرد پوشان سپاهان در نخستین دیدار گروه دوم لیگ برتر زنان در هفته سوم میزبان شهر آرکا البرز بودند. سپاهان یکی از مدعیان قهرمانی نیم فصل در این گروه است و تقابل دو تیم یکی از جدال‌های جذاب این هفته بود. فولادی‌ها در ست‌های اول تا سوم این دیدار با امتیازهای ۱۵ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۷ و ۱۴ بر ۲۵ نتیجه را واگذار کردند تا در بازی خانگی مغلوب حریف شده باشند. شهر آرکا با کسب سومین برد همچنان در صدر جدول گروه دوم لیگ برتر زنان در پایان هفته سوم باقی ماند.

دومین برد شاهین بندرعامری

شاهین بندر عامری یکی دیگر از میزبانان هفته سوم لیگ برتر زنان بود که از مهرگان شیراز در سالن فجر بوشهر پذیرایی کرد. تیم میزبان در ست اول ۲۷ بر ۲۵ نتیجه را واگذار کرد اما در ست دوم این مسابقه ۲۵ بر ۱۶ فاتح میدان شد تا جدال دو تیم یک بر یک شود. تیم بندر عامری در ست‌های سوم و چهارم هم ۲۵ بر ۱۴ و ۲۸ بر ۲۶ به پیروزی رسید تا به دومین برد خود در لیگ برتر زنان دست یابد و ۶ امتیازی شود.

نتایج کامل دیدارهای هفته سوم لیگ برتر زنان

تیم‌های سایپا تهران، مس رفسنجان، آرکا شهر البرز، شاهین بندرعامری، ملوان تهران و ماجان مازندران در دیدارهای هفته سوم لیگ برتر زنان موفق به شکست حریفان خود شدند که نتایج کامل این دیدارها به قرار زیر است:

گروه A:

سایپا تهران ۳ – مقاومت شهرداری تبریز صفر (۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۵ و ۲۵ بر ۱۴)

کلینیک دکتر فرهاد صفر – صنعت مس رفسنجان ۳ (۱۲ بر ۲۵، ۲۱ بر ۲۵ و ۱۷ بر ۲۵)

نفت امیدیه ۲ – ماجان مازندران ۳ (۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۲۱، ۱۶ بر ۲۵، ۲۰ بر ۲۵ و ۹ بر ۱۵)

گروه B:

فولاد مبارکه سپاهان صفر – شهر آرکا البرز ۳ (۱۵ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۷ و ۱۴ بر ۲۵)

شاهین بندرعامری ۳ – مهرگان شیراز یک (۲۵ بر ۲۷، ۲۵ بر ۱۶، ۲۵ بر ۱۴ و ۲۸ بر ۲۶)

ملوان تهران ۳ – پدیده صنعت اوج گلپایگان صفر (۲۵ بر ۱۰، ۲۵ بر ۱۳ و ۲۵ بر ۱۷)