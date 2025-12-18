اتحادیه جهانی کشتی؛ حسن یزدانی در گذر زمان از ۵۰ به ۹۷ کیلوگرم

به گزارش خبرنگار مهر، حسن یزدانی پس از مدت‌ها دوری از تشک کشتی در مرحله نیمه نهایی و فینال لیگ کشتی گرفت. یزدانی پس از کسب مدال نقره المپیک پاریس، کتف مصدوم خود را برای دومین بار به تیغ جراحان سپرد و مدت‌ها از میادین دور شد. او حتی در مسابقات جهانی زاگرب بعد از ۱۰ سال غایب بود. یزدانی بعد از ۱۶ ماه در وزن جدید ۹۷ کیلوگرم برای استقلال جویبار کشتی گرفت. او هر دو مسابقه را در مرحله نیمه نهایی و فینال با پیروزی پشت سر گذاشت.

یزدانی حالا در شرایطی در وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی خواهد گرفت که امیرعلی آذرپیرا دارنده مدال برنز المپیک با شکست کایل اسنایدر آمریکایی و همچنین کسب مدال نقره مسابقات قهرمانی جهان به عنوان یکی از مدعیان این وزن به حساب می‌آید و قطعاً جدال این دو نفر برای کسب دوبنده تیم ملی جذابیت زیادی دارد.

اتحادیه جهانی کشتی به بازگشت حسن یزدانی روی تشک کشتی واکنش نشان داد و نوشت: حسن یزدانی پس از نزدیک به ۵۰۰ روز دوری از تشک، در مسابقات لیگ و در وزن جدید (۹۷ کیلوگرم) به میادین کشتی بازگشت.

حسن یزدانی دارنده ۱۰ مدال طلا، نقره و برنز المپیک و جهان پس از مصدومیت مجدد از ناحیه کتف با پیگیری و حمایت فدراسیون کشتی و کمیته پزشکی شانه خود را در فرانسه عمل جراحی کرد و خوشبختانه پس از بهبود کامل دیروز در ۲ کشتی به پیروزی رسید.

اتحادیه جهانی کشتی تصاویری از حسن یزدانی منتشر کرده که نشان‌دهنده تحولات شگرف این کشتی‌گیر از وزن ۵۰ کیلوگرم تا رسیدن به وزن ۹۷ کیلوگرم است. یزدانی که سال‌ها در وزن‌های پایین‌تر کشتی می‌گرفت، حالا به وزن ۹۷ کیلوگرم آمده است. تصاویری که اتحادیه جهانی منتشر کرده، نشان‌دهنده روند فیزیکی و تکنیکی این تغییرات است و به هواداران کشتی این فرصت را می‌دهد که به‌وضوح شاهد تحول و پیشرفت یکی از بزرگترین کشتی‌گیران تاریخ باشند.