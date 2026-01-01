پیشرفت ۶۵ درصدی طرح آبرسانی سفیدآبه شهرستان نیمروز

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد سرگلزایی گفت: طرح آبرسانی به دهستان سفیدآبه شهرستان نیمروز، به پیشرفت ۶۵ درصدی رسیده است که این طرح با هدف تأمین آب آشامیدنی بهداشتی برای جمعیتی بیش از چهار هزار و ۵۰۰ نفر در منطقه سیستان در دست اجراست و از پروژههای اولویتدار شرکت آب و فاضلاب استان به شمار میرود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان با اشاره به آخرین وضعیت اجرایی پروژه، افزود: تاکنون ۶۴ کیلومتر عملیات لولهگذاری طرح بهطور کامل انجام شده و در بخش تأمین زیرساختهای انرژی نیز ۸.۵ کیلومتر شبکه برقرسانی اجرا شده است.
وی با تأکید بر ضرورت تسریع در روند اجرای پروژه تصریح کرد: با بهرهبرداری از طرح آبرسانی سفیدآبه، مشکل دیرینه تأمین آب آشامیدنی در این دهستان برطرف میشود و این اقدام نقش مؤثری در ارتقای سطح بهداشت عمومی، بهبود خدماترسانی و افزایش ماندگاری جمعیت در منطقه خواهد داشت.
