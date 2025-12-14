حجت‌الاسلام حمید رفیعی در گفت‌وگو مهر اظهار کرد: با توجه به اینکه بیش از یک ماه است که ثبت نام آغاز شده است که پیش بینی می‌شود ۲۰۰ مسجد در سطح استان برای میزبانی معتکفین اعلام آمادگی کنند.

وی شعار مراسم اعتکاف رجبیه امسال را " اعتکاف، معنویت، اتحاد و استقامت" اعلام کرد و گفت: انتظار می‌رود با مشارکت دستگاه‌های مختلف استان، امسال مراسم اعتکاف در استان پرشورتر و گسترده‌تر از سال‌های گذشته برگزار شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی با اشاره به اینکه در سال گذشته افزون بر ۱۶ هزار نفر از مردم استان در ایام رجبیه، معتکف شدند، پیش‌بینی کرد که امسال این تعداد به حدود ۲۰ هزار نفر افزایش پیدا کند.

حجت‌الاسلام رفیعی بیان کرد: سال گذشته هفت هزار و ۵۰۰ دانش آموز در سطح استان معتکف شدند که این تعداد امسال افزایش خواهد یافت.

وی افزود: مسائل مرتبط با دانش‌آموزان متناسب با اقتضا و تخصص، به آموزش اتحادیه انجمن‌های اسلامی واگذار شده و محتوای مورد نیاز نیز از سوی مجموعه ستادی در اختیار برگزارکنندگان قرار خواهد گرفت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی عنوان کرد: بیشتر برنامه‌ها به‌صورت مستقل و متناسب با نیازهای دانش‌آموزان برگزار می‌شود و برخی مدارس نیز مساجد اختصاصی خود را برای برگزاری این مراسم هماهنگ کرده‌اند.

حجت‌الاسلام رفیعی برگزاری دوره‌های شرح و تفسیر صحیفه سجادیه و آشنایی با نهج البلاغه را از دیگر برنامه‌های اعتکاف امسال عنوان کرد.

وی تصریح کرد: با وجود محدودیت‌های اعتباری، اقدامات لازم برای اجرای برنامه‌ها و احکام معتکفین آغاز شده و امید است با همکاری سایر نهادها، این فریضه مهم آثار و برکات اجتماعی گسترده‌ای در سطح جامعه داشته باشد.