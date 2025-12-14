غیبت بیمه تعاون در سوپر لیگ کاراته/ روحانی: منتظر پاسخ فدراسیون هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم کاراته بیمه تعاون در پایان رقابت‌های فصل گذشته مسابقات سوپر لیگ کاراته باشگاه‌های کشور عنوان قهرمانی را در یک رقابت نزدیک با دانشگاه آزاد از آن خود کرد. مدتی بعد «علی صوفواوغلو» کاتاروی ترکیه‌ای این تیم به دلیل ۳ بار مراجعه مأموران آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ و عدم حضور او در محل یاد شده از سوی وادا با محرومیت مواجه شد.

خردادماه سال گذشته پس از انتشار رأی محرومیت این کاتارو، فدراسیون کاراته با کسر ۶ امتیاز از بیمه تعاون، دانشگاه آزاد را قهرمان سوپر لیگ کاراته معرفی کرد. مسئولین تیم بیمه تعاون به این تصمیم معترض شده و با ارسال نامه‌ای خواستار توقف این تصمیم سازمان لیگ تا اعلام رأی دادگاه شدند. اما این نامه نادیده گرفته و مدال‌ها و جام قهرمانی به دانشگاه آزاد اهدا شد.

پس از گذشت دو ماه از موضوع فوق با رأی دادگاه بین المللی ورزش موسوم به CAS، قهرمانی‌ها و مدال‌های کاتاروی ترکیه‌ای به وی برگشت داده شد. تیم بیمه تعاون نیز با ارائه رأی فوق به فدراسیون خواستار دریافت دوباره جام قهرمانی شد.

مسئولان فدراسیون با WKF مکاتبه کرده و خواستار اعلام نظر این نهاد بین المللی شد و تصمیم گیری در این خصوص را به بعد از دریافت پاسخ موکول کرد.

حسن روحانی سرمربی تیم کاراته بیمه تعاون در این مورد به خبرنگار مهر گفت: اطلاعی ندارم که پاسخ استعلام از فدراسیون جهانی آمده یا خیر، ولی فدراسیون هنوز پاسخ نامه را که خواستار بازگردان جام قهرمانی شده بودیم را نداده است.

وی ادامه داد: این موضوع و تصمیم باعث شد تا تیم ما قید حضور در سوپر لیگ کاراته را بزند. همان زمان اعلام کردیم تا اعلام نتیجه اعتراض به CAS صبر کنید، کسی توجه نکرد تا در نهایت تیم بیمه تعاون در این مسابقات شرکت نکند. تکلیف کاپ و مدال‌ها هم که هنوز مشخص نشده است.