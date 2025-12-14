  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۰

تیراندازی در مراسم یهودی‌ها در استرالیا؛ ۷۰ نفر کشته و زخمی شدند+فیلم

تیراندازی در مراسم یهودی‌ها در استرالیا؛ ۷۰ نفر کشته و زخمی شدند+فیلم

یک مراسم یهودی‌ها در استرالیا هدف حمله قرار گرفت و رسانه های استرالیایی از بازداشت ۲ فرد مظنون به تیراندازی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه صهیونیستی تایمز اسرائیل، یک مراسم یهودی ها در استرالیا موسوم به مراسم جشن «حَنوکا» امروز یکشنبه هدف تیراندازی قرار گرفت.

تصاویر منتشرشده از محل حادثه ظاهراً نشان می‌دهد که دو مرد مسلح از روی یک پل اقدام به تیراندازی کرده‌اند.

رسانه های استرالیا از بازداشت ۲ فرد مظنون به تیراندازی خبر داده اند. براساس گزارش روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز، ۱۰ نفر در این تیراندازی، زخمی شده اند. پلیس از حاضران در منطقه خواسته که در مناطق امن پناه بگیرند.

یدیعوت آحارانوت به نقل از یک جمعیت امداد و نجات رژیم صهیونیستی موسوم به «زاکا» اعلام کرد تروریستی بودن تیراندازی در ساحل بوندای در حال بررسی است. حدود ۶۰ نفر در این حادثه مجروح شده‌اند و تاکنون مرگ دست‌کم ۱۰ نفر تأیید شده است.

ایلی شلانگر کشته شد

منابع خبری از کشته شدن خاخام اسرائیلی در «حنوکای خونین» و زخمی شدن رئیس شورای یهودیان استرالیایی-اسرائیلی خبر دادند.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی جزئیات جدیدی از هویت برخی از کشته‌ها و زخمی‌های جشن حنوکای خونین یهودیان در سیدنی استرالیا منتشر کردند.

بنا به این گزارش‌ها، خاخام «ایلی شلانگر»، فرستاده گروه «حباد» صهیونیستی، در حمله سیدنی استرالیا کشته شده و رئیس شواری یهودیان استرالیایی-اسرائیلی زخمی شده است.

خشم سردمداران صهیونیست

اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای، حمله سیدنی را تروریستی خواند و گفت: برادران و خواهران ما در سیدنی هدف حمله تروریست‌های پلید قرار گرفته‌اند.

هرتزوگ درباره موج فزاینده نفرت از صهیونیست ها در استرالیا ابراز نگرانی کرد و افزود: ما بارها به کانبرا برای مقابله با موج گسترده یهودستیزی در جامعه استرالیا هشدار داده بودیم.

گیدعون ساعر وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی نیز، این تیراندازی را نتیجه تظاهرات های ضدصهیونیستی در خیابان های استرالیا در ۲ سال گذشته اعلام کرد و مدعی شد: شعارهای تحریک‌آمیزی مانند «جهانی‌سازی انتفاضه» اکنون به واقعیت پیوسته است.

نفتالی بنت نخست‌وزیر پیشین رژیم صهیونیستی نیز دولت استرالیا را مسئول دانست و خواستار اقدام فوری و قاطع برای حفاظت از جوامع یهودی در این کشور شد.

او گفت: همه چیز از پیش قابل پیش‌بینی بود. دولت استرالیا در این باره مسئول است.

بزالل اسموتریچ وزیر دارایی رژیم صهیونیستی نیز ادعا کرد: به طور قاطع از دولت استرالیا می‌خواهیم با یهودستیزی روزافزون در این کشور برخوردی سخت‌گیرانه داشته و از یهودیان محافظت کند.

اوفیر سوفر وزیر مهاجرت رژیم صهیونیستی، نیز با تکرار سخنان هرتزوگ  مدعی شد: ما شاهد یهودستیزی شدید علیه جامعه یهودیان استرالیا هستیم. ما در کنارشان هستیم.

تصویر یکی از مهاجمان به مراسم خونین یهودی‌ها در ساحل سیدنی استرالیا

تیراندازی در مراسم یهودی‌ها در استرالیا؛ ۱۰ کشته و ۶۰ زخمی + فیلم

حَنوکا یک جشن مذهبی یهودیان است که به آن عید روشنایی‌ها هم گفته می‌شود. این مراسم معمولاً ۸ روز طول می‌کشد و در ماه‌های نوامبر یا دسامبر میلادی برگزار می‌شود. حنوکا یادآور پیروزی یهودیان مکابی بر حکومت سلوکی در قرن دوم پیش از میلاد است. در کشورهای غربی با جمعیت یهودی، حنوکا معمولاً در فضاهای عمومی مثل پارک‌ها، میادین و سواحل نیز برگزاری می شود.

کد خبر 6688654

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۳:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      3 2
      پاسخ
      این افراد به نظر تک تیر انداز بوده و با دقت بالا افراد را میزدند مشخص نیست چرا باید ذکر کرد در ایران کلیمیان در امنییت کامل به سر میبرند و ان گروه صهیون شیطان پرست با یهودیان تفاوت کامل دارندایا داعشیان واقعا مسلمانندپس نباید همه را به یک چشم نگریست
    • IR ۱۴:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      9 16
      پاسخ
      ببینید تنفر از این شیطان پرستان جهان خوار تا چه حد زیاد است این اقلییت فاسد میخواهند کل جهان را ببلعند و همه را به بردگی بگیرند این قابل قبول هیچ ملتی نیست
      • IR ۱۶:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
        11 0
        ما خودمان هموطن یهودی داریم؛ این چه استدلالیه که چون اسراییل کاری کرده، به این راحتی جنایت علیه یهودیان را توجیه کنیم و عادی جلوه بدیم؟! از ایرانی انتظار اینجور یکطرفه قضاوت کردن نمیره. این نحوه استدلال شبیه حرفهای بعضی مردمان کم دانش، کینه توز، بیرحم و معلوم الحاله که همه جا بدنام هستن. برازنده فرهنگ ایرانی نیست که شبیه اون افراد صحبت بشه.
    • فریدون IR ۱۹:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      2 1
      پاسخ
      راهبرد نتانیاهو یهودیت را مورد تنفر بخشی از مردم جهان قرار داد .دولت اسرائیل اگر با همین دست به فرمان ادامه دهد یهودیان در سراسر جهان با مشکل روبرو‌ میشوند .
    • یه ترک از خراسان دیار نادر شاه ایران زمین IR ۲۰:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      5 0
      پاسخ
      مقصر این نفرت از یهودیان فقط و فقط نتانیاهو و تندروهای کثیف اسرائیلی هستن وگرنه همه ای یهودی ها که بد نیستن اتفاقا درصد زیادی انسان هستن خودمان در ایران یهودی های خوبی داریم
    • IR ۲۲:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      0 0
      پاسخ
      اینها خیلی حرفه ای تیرانداز بودند یکی ازتیراندازها یک مسلمان خلع سلاح کرده والا تلفات بیشتر میشد عوامل موساد هستند میخواهند در جهان مظلوم نمایی بکنند
    • اوباما نیست US ۰۱:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      0 5
      پاسخ
      کاملا مشخصه که کار ترامپه. با اینکارش خواسته رژیم صهیون را از کشتار در غزه معطوف بنماید و بدین وسیله یهودیان استرالیا در مورد مظنونین حنوکا تحت مراقبت نفرت جویانه اسراییل واقع و نهایتا راهبرد کریدورهای جهان اسلام منحرف شده و همه یهودیان باید دیپورت نمود
      • IR ۱۳:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
        17 1
        متاسفم که این نظر را یک ایرانی داده ما در کرمانشاه یهودی زیاد داشتیم و بزرگترها از اخلاق خوب و انصافشان میگن. همه را به یک چشم نبینید.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها