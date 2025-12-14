به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه صهیونیستی تایمز اسرائیل، یک مراسم یهودی ها در استرالیا موسوم به مراسم جشن «حَنوکا» امروز یکشنبه هدف تیراندازی قرار گرفت.

تصاویر منتشرشده از محل حادثه ظاهراً نشان می‌دهد که دو مرد مسلح از روی یک پل اقدام به تیراندازی کرده‌اند.

رسانه های استرالیا از بازداشت ۲ فرد مظنون به تیراندازی خبر داده اند. براساس گزارش روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز، ۱۰ نفر در این تیراندازی، زخمی شده اند. پلیس از حاضران در منطقه خواسته که در مناطق امن پناه بگیرند.

یدیعوت آحارانوت به نقل از یک جمعیت امداد و نجات رژیم صهیونیستی موسوم به «زاکا» اعلام کرد تروریستی بودن تیراندازی در ساحل بوندای در حال بررسی است. حدود ۶۰ نفر در این حادثه مجروح شده‌اند و تاکنون مرگ دست‌کم ۱۰ نفر تأیید شده است.

ایلی شلانگر کشته شد

منابع خبری از کشته شدن خاخام اسرائیلی در «حنوکای خونین» و زخمی شدن رئیس شورای یهودیان استرالیایی-اسرائیلی خبر دادند.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی جزئیات جدیدی از هویت برخی از کشته‌ها و زخمی‌های جشن حنوکای خونین یهودیان در سیدنی استرالیا منتشر کردند.

بنا به این گزارش‌ها، خاخام «ایلی شلانگر»، فرستاده گروه «حباد» صهیونیستی، در حمله سیدنی استرالیا کشته شده و رئیس شواری یهودیان استرالیایی-اسرائیلی زخمی شده است.

خشم سردمداران صهیونیست

اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای، حمله سیدنی را تروریستی خواند و گفت: برادران و خواهران ما در سیدنی هدف حمله تروریست‌های پلید قرار گرفته‌اند.

هرتزوگ درباره موج فزاینده نفرت از صهیونیست ها در استرالیا ابراز نگرانی کرد و افزود: ما بارها به کانبرا برای مقابله با موج گسترده یهودستیزی در جامعه استرالیا هشدار داده بودیم.

گیدعون ساعر وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی نیز، این تیراندازی را نتیجه تظاهرات های ضدصهیونیستی در خیابان های استرالیا در ۲ سال گذشته اعلام کرد و مدعی شد: شعارهای تحریک‌آمیزی مانند «جهانی‌سازی انتفاضه» اکنون به واقعیت پیوسته است.

نفتالی بنت نخست‌وزیر پیشین رژیم صهیونیستی نیز دولت استرالیا را مسئول دانست و خواستار اقدام فوری و قاطع برای حفاظت از جوامع یهودی در این کشور شد.

او گفت: همه چیز از پیش قابل پیش‌بینی بود. دولت استرالیا در این باره مسئول است.

بزالل اسموتریچ وزیر دارایی رژیم صهیونیستی نیز ادعا کرد: به طور قاطع از دولت استرالیا می‌خواهیم با یهودستیزی روزافزون در این کشور برخوردی سخت‌گیرانه داشته و از یهودیان محافظت کند.

اوفیر سوفر وزیر مهاجرت رژیم صهیونیستی، نیز با تکرار سخنان هرتزوگ مدعی شد: ما شاهد یهودستیزی شدید علیه جامعه یهودیان استرالیا هستیم. ما در کنارشان هستیم.

تصویر یکی از مهاجمان به مراسم خونین یهودی‌ها در ساحل سیدنی استرالیا

حَنوکا یک جشن مذهبی یهودیان است که به آن عید روشنایی‌ها هم گفته می‌شود. این مراسم معمولاً ۸ روز طول می‌کشد و در ماه‌های نوامبر یا دسامبر میلادی برگزار می‌شود. حنوکا یادآور پیروزی یهودیان مکابی بر حکومت سلوکی در قرن دوم پیش از میلاد است. در کشورهای غربی با جمعیت یهودی، حنوکا معمولاً در فضاهای عمومی مثل پارک‌ها، میادین و سواحل نیز برگزاری می شود.