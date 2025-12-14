به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن، حساب تسهیلاتی منعطف طرح ثمر، نه تنها دسترسی به تسهیلات را برای اشخاص حقیقی و حقوقی سادهتر و جذابتر کرده است؛ بلکه با شرایط منعطف و مزایای ویژه، فرصت مناسبی برای بهرهمندی از منابع قرضالحسنه فراهم میکند.
ویژگیهای و شرایط طرح ثمر
در طرح ثمر، سقف تسهیلات برای افراد حقیقی تا ۳ میلیارد ریال و برای شرکتها تا ۷.۵ میلیارد ریال تعیین شده است.
نرخ کارمزد این تسهیلات حداکثر ۴ درصد (به تناسب ضرایب انتخابی توسط مشتری) است و مشتریان خوشحساب بانک مسکن که در دو سال گذشته اقساط خود را بدون حتی یک روز تأخیر پرداخت کردهاند، از تخفیف ۲ درصدی کارمزد نیز برخوردار میشوند.
البته بانک مسکن امکان پرداخت تسهیلات قرضالحسنه طرح ثمر را با کارمزد صفر نیز با ضرایب برابری کمتر نسبت به کارمزد ۴ درصد برای مشتریان خود فراهم کرده است.
حداقل مدت انتظار برای دریافت تسهیلات ۲ ماه و دوره بازپرداخت ۱۲ تا ۶۰ ماه است. محاسبه امتیاز تسهیلات بهصورت روزشمار انجام میشود و این حساب قابلیت اتصال به دستگاههای پایانه فروشگاهی را نیز دارد.
انتقال امتیاز تسهیلات به بستگان و آشنایان
یکی از جذابترین ویژگیهای این طرح، امکان انتقال امتیاز تسهیلات با ظرفیت کلی دو میلیارد تومان به ازای هر حساب است؛ از این رو افراد حقیقی میتوانند امتیاز خود را بدون محدودیت به بستگان نزدیک از جمله پدر، مادر، همسر، فرزند، خواهر، برادر، پدربزرگ، مادربزرگ، نوه و حتی پدر و مادر همسر منتقل کنند. همچنین امکان انتقال به سایر افراد با سقف سالانه یک میلیارد تومان نیز وجود دارد.
در مورد اشخاص حقوقی نیز، کارکنان دارای حداقل سه ماه سابقه بیمه میتوانند از امتیاز تسهیلاتی بهرهمند شوند.
در طرح ثمر، پرداخت تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال بدون نیاز به اخذ ضامن، چک یا سفته با در نظر گرفتن رتبه اعتباری مشتری در سامانه شرکت اعتبارسنجی ایران امکانپذیر است.
طرح ثمر بانک مسکن به عنوان پاداشی کوچک از سوی این بانک برای مشتریان خیراندیش معرفی شده است که با ترکیب کارمزد ترجیحی، بازپرداخت منعطف و انتقال امتیاز، گزینهای هوشمندانه برای استفاده از منابع قرضالحسنه و مدیریت نیازهای مالی شخصی و سازمانی به شمار میآید.
