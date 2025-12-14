به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین علیزاده مدیر حوزههای علمیه خواهران در این مراسم با اشاره به جایگاه رفیع علم در مبانی اسلامی، اظهار کرد: انسان معاصر زیستی بیبدیل با رسانهها دارد، زیرا رسانهها در شکلدهی به بینشها و نظام تصمیمگیری افراد نقشی محوری ایفا میکنند و مجموعههای آموزش عالی نیز در این فضا تلاش میکنند سهم قابل توجهی را از آن خود سازند.
وی ضمن تبریک به دستاندرکاران رادیو پژوهش به عنوان یک گام پیشرو، بر اهمیت ذاتی دانش در نظام تعلیم و تربیت اسلامی تأکید کرد و افزود: بر اساس آموزههای قرآن کریم و مستندات روایی همچون کتاب شریف کافی، علمآموزی و تفکر عمیق، سنگبنای تمدن اسلامی بوده است.
مدیر حوزههای علمیه خواهران به اهمیت پژوهش در حوزههای علمیه خواهران پرداخت و گفت: پژوهش از دو منظر اساسی تبیین میشود؛ نخست، «تعمیق و اثربخشی تحصیلات» است؛ چرا که فردی که دوره تحصیل خود را با روحیه کاوشگری و تجربه زیسته پژوهشی به اتمام نرساند، به بلوغ علمی مورد انتظار در سطوح تحصیلات تکمیلی دست نمییابد و دوم، «خودتولید دانش» است که به عنوان شیرینترین ثمره نظام تربیتی تلقی میشود و باید به دست خواهران فاضله و مکتبیافته اهل بیت (ع) هدایت شود.
وی در پاسخ به پرسشی پیرامون بهترین راهبرد برای دستیابی به اهداف سند چشمانداز پژوهشی مطرح کرد: اول داشتن ساختار منسجم که اهتمام به امر پژوهش در قالب معاونتها و ادارات کل و حضور مویرگی این ساختارها در استانها و مدارس، به عنوان یکی از نقاط قوت و دستاوردهای پیشینیان شناسایی خواهد شد و دوم دیپلماسی فرهنگی و اندیشهورزی جمعی است که با توجه به مفهوم نوظهور «دیپلماسی فرهنگی» در برابر دیپلماسی رسمی، بانوان ما میتوانند نوک پیکان و نیروی پیشتاز قدرت نرم تشیع و جمهوری اسلامی باشند.
مدیر حوزههای علمیه خواهران در پایان بیان کرد: دستیابی به هدف دیپلماسی فرهنگی نیازمند تجهیز به «پژوهش نوع سوم» یعنی «کارهای اندیشکدهای و اندیشهورزی جمعی» است تا بتوانیم با دست پُر در میز گفتگوی آزاد با جامعه زنان معاصر دنیا حاضر شویم.
