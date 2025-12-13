به گزارش خبرنگار مهر، شهرام عباسی امروز در حاشیه نمایشگاه تستا (تقاضای ساخت و تولید ایرانی) در جمع خبرنگاران با تشریح حمایت‌های این صندوق از شرکت‌های دانش‌بنیان، گفت: صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر فولاد مبارکه بر اساس پیشران‌های نوآوری این گروه، اقدام به شناسایی و حمایت از شرکت‌های سرمایه‌پذیر در سراسر کشور کرده است.

وی با اشاره به محورهای اصلی نوآوری فولاد مبارکه، اظهار کرد: پایداری و اقتصاد چرخشی، دیجیتالی کردن و تحول دیجیتال، صنعت ۴ و همچنین توسعه مواد پیشرفته با ارزش افزوده بالا، چهار پیشران اصلی فعالیت‌های نوآورانه فولاد مبارکه هستند.

مدیرعامل صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر فولاد مبارکه افزود: بر این اساس، شناسایی شرکت‌های دانش‌بنیان سرمایه‌پذیر در مراکز تحقیقاتی، دانشگاه‌ها و زیست‌بوم نوآوری کشور در دستور کار قرار گرفت و تاکنون با ۳۹ شرکت دانش‌بنیان قرارداد سرمایه‌گذاری با هدف توسعه فناوری‌های راهبردی صنعت فولاد منعقد شده است.

عباسی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری این صندوق گفت: به‌منظور تقویت جریان ورودی ایده‌ها و فناوری‌های نو، صندوق در ۲۱ دانشگاه کشور اقدام به ارائه گرنت‌های پژوهشی کرده است که تاکنون نزدیک به دو هزار دانشجوی دکتری و کارشناسی‌ارشد پژوهش‌محور در راستای پیشران‌های نوآوری صنعت فولاد از این حمایت‌ها بهره‌مند شده‌اند.

وی ادامه داد: در مرحله بعد، ده‌ها گرنت فناورانه در پارک‌های علم و فناوری به هسته‌ها و تیم‌های فناور اختصاص داده شده تا بتوانند سطح محصولات و خدمات خود را ارتقا دهند و برای ورود به مرحله سرمایه‌گذاری خطرپذیر آماده شوند.

مدیرعامل صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر گروه فولاد مبارکه با اشاره به تمرکز ویژه بر حوزه‌های نوظهور تصریح کرد: علاوه بر این، تعداد قابل توجهی گرنت فناورانه به نخبگان کشور، به‌ویژه در حوزه هوش مصنوعی، اختصاص یافته است تا محصولات و خدمات فناورانه در حوزه هوش مصنوعی و دیجیتالیزیشن توسعه یابد.

عباسی با اشاره به میزان حمایت‌های مالی انجام‌شده، گفت: تاکنون نزدیک به ۶۰ میلیارد تومان گرنت پژوهشی به دانشجویان اختصاص داده شده و علاوه بر آن، مبالغ قابل توجهی گرنت فناورانه به هسته‌های فناوری پرداخت شده است. در حال حاضر، ۶۵ هسته فناور در بنیاد ملی نخبگان، با محوریت بنیاد نخبگان استان اصفهان، تحت حمایت صندوق قرار دارند.

وی با تفکیک گرنت‌ها از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم تصریح کرد: این حمایت‌ها با سرمایه‌گذاری خطرپذیر در شرکت‌ها متفاوت است. تاکنون بیش از یک همت در ۳۹ شرکت دانش‌بنیان دارای آمادگی سرمایه‌پذیری سرمایه‌گذاری انجام شده که هدف آن رفع نیازهای راهبردی صنعت فولاد بوده است.

مدیرعامل صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر گروه فولاد مبارکه درباره حوزه‌های اولویت‌دار سرمایه‌گذاری گفت: سه حوزه اصلی در کانون فعالیت‌های صندوق قرار دارد. در حوزه نخست، فناوری‌های مرتبط با پرعیارسازی مواد معدنی مورد نیاز صنعت فولاد توسعه یافته است. در حوزه دوم، سرمایه‌گذاری‌های متعددی در زمینه پسماند، اقتصاد چرخشی و پروژه‌های زیست‌محیطی انجام شده و در حوزه سوم نیز طرح‌های متنوعی در زمینه دیجیتالیزیشن و انقلاب صنعتی چهارم به اجرا رسیده است.

عباسی افزود: پروژه‌هایی در حوزه پردازش تصویر، هوش مصنوعی، ماشین‌ویژن، رباتیک و سایر فناوری‌های پیشرفته امروز در حال اجراست که دستاوردهای حیاتی و راهبردی برای صنعت فولاد به همراه داشته‌اند.

وی با اشاره به چالش‌های همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان اظهار کرد: از نظر کیفی و کمی، شرکت‌های دانش‌بنیان موجود هنوز به‌طور کامل پاسخگوی نیازهای صنعت نیستند. به همین دلیل باید با شتاب‌دهی، ارائه گرنت‌های پژوهشی و فناورانه و سرمایه‌گذاری هدفمند، هم کیفیت و هم ظرفیت این شرکت‌ها افزایش یابد.

مدیرعامل صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر گروه فولاد مبارکه تأکید کرد: در کنار توسعه فنی، توانمندسازی تیم‌های فناور و دانشجویان در حوزه‌هایی مانند کارآفرینی، توسعه کسب‌وکار، شناخت بازار و توانمندی‌های مالی و اقتصادی یک ضرورت است. این توانمندسازی باید هم‌زمان با رشد فنی پیش برود تا شرکت‌های دانش‌بنیان بتوانند عملکرد موفق‌تری در مسیر تجاری‌سازی داشته باشند.

عباسی در پایان خاطرنشان کرد: صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر فولاد مبارکه علاوه بر اعطای گرنت‌های پژوهشی به نزدیک به دو هزار دانشجو، خدمات توانمندسازی را نیز به‌صورت مکمل ارائه می‌دهد تا زنجیره ایده تا بازار به‌صورت کامل شکل بگیرد.