عاملان تیراندازی منجر به جرح در دورود دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجتبی نوریان امروز یکشنبه در گفت و گو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی یک فقره تیراندازی در یکی از روستاهای اطراف دورود که موجب مجروحیت سه نفر شده بود، بلافاصله موضوع در دستور کار عوامل انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی پاسگاه «حشمت آباد» دورود با اشراف اطلاعاتی دو عامل تیراندازی را شناسایی و طی عملیاتی دستگیر و یک قبضه سلاح شکاری از آنها کشف شد.

فرمانده انتظامی دورود با اشاره به اینکه حال عمومی سه مجروح که از ناحیه اعضای بدن به صورت سطحی آسیب دیده اند، مطلوب است و متهمان انگیزه خود از این اقدام اختلافات خانوادگی عنوان کردند، گفت: پلیس قاطعانه با مخلان نظم و امنیت عمومی برخورد می‌کند و هرگز اجازه نخواهد داد افراد قانون گریز امنیت عمومی و آرامش جامعه را به مخاطره بیاندازند.