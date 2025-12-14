  1. استانها
  2. بوشهر
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۱

دستگاه‌های اجرایی خارگ برای مدیریت بحران‌های احتمالی آماده باشند

خارگ - بخشدار ویژه خارگ بر آمادگی کامل تمامی دستگاه‌های اجرایی این جزیره برای مقابله با بحران‌های احتمالی تأکید کرد.

نگهدار حسین‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، بر آمادگی کامل تمامی دستگاه‌های اجرایی این جزیره برای مقابله با بحران‌های احتمالی تأکید کرد و خواستار انسجام مدیریتی و هماهنگی میان نهادها شد.

وی با اشاره به اهمیت پیش‌بینی و برنامه‌ریزی دقیق در مواجهه با حوادث احتمالی، گفت: مدیریت بحران تنها به یک دستگاه محدود نمی‌شود و نیازمند همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی است. خدمات شهری، برق، آب، اورژانس و دیگر بخش‌ها باید برنامه‌های عملیاتی خود را آماده و تمرین‌های لازم را انجام دهند تا در مواقع اضطراری، خدمات‌رسانی به شهروندان به بهترین شکل ممکن انجام شود.

بخشدار ویژه خارگ افزود: مسئولیت مدیریت بحران یک وظیفه جمعی است و هرگونه کوتاهی یا عدم آمادگی می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای مردم داشته باشد. بنابراین همه دستگاه‌ها باید در بالاترین سطح آمادگی باشند و ارتباط مستمر با ستاد بحران برقرار کنند.

وی همچنین از شهروندان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی و توجه به هشدارهای مسئولان، همکاری کامل با دستگاه‌های اجرایی داشته باشند تا روند مدیریت بحران به شکل مؤثر و منظم پیش رود.

بخشدار ویژه خارگ در پایان یادآور شد که آماده‌سازی تجهیزات، هماهنگی میان نهادها و تمرین سناریوهای بحران، به‌طور مستمر در دستور کار قرار دارد و انتظار می‌رود با همکاری جمعی، جزیره خارگ در هر شرایط اضطراری با کمترین آسیب و بیشترین توان پاسخگو باشد.

کد خبر 6688782

