نگهدار حسینپور در گفتوگو با خبرنگار مهر، بر آمادگی کامل تمامی دستگاههای اجرایی این جزیره برای مقابله با بحرانهای احتمالی تأکید کرد و خواستار انسجام مدیریتی و هماهنگی میان نهادها شد.
وی با اشاره به اهمیت پیشبینی و برنامهریزی دقیق در مواجهه با حوادث احتمالی، گفت: مدیریت بحران تنها به یک دستگاه محدود نمیشود و نیازمند همکاری و هماهنگی همه دستگاههای اجرایی است. خدمات شهری، برق، آب، اورژانس و دیگر بخشها باید برنامههای عملیاتی خود را آماده و تمرینهای لازم را انجام دهند تا در مواقع اضطراری، خدماترسانی به شهروندان به بهترین شکل ممکن انجام شود.
بخشدار ویژه خارگ افزود: مسئولیت مدیریت بحران یک وظیفه جمعی است و هرگونه کوتاهی یا عدم آمادگی میتواند پیامدهای جبرانناپذیری برای مردم داشته باشد. بنابراین همه دستگاهها باید در بالاترین سطح آمادگی باشند و ارتباط مستمر با ستاد بحران برقرار کنند.
وی همچنین از شهروندان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی و توجه به هشدارهای مسئولان، همکاری کامل با دستگاههای اجرایی داشته باشند تا روند مدیریت بحران به شکل مؤثر و منظم پیش رود.
بخشدار ویژه خارگ در پایان یادآور شد که آمادهسازی تجهیزات، هماهنگی میان نهادها و تمرین سناریوهای بحران، بهطور مستمر در دستور کار قرار دارد و انتظار میرود با همکاری جمعی، جزیره خارگ در هر شرایط اضطراری با کمترین آسیب و بیشترین توان پاسخگو باشد.
