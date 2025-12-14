به گزارش خبرنگار مهر، علی اشرفی، ظهر یکشنبه در دیدار با نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به موج اخیر بیماری تب برفکی در استان گفت: در این موج، ۲۴ کانون بیماری شناسایی شد که ۱۳ مورد آن مربوط به سویه جدید ویروس تب برفکی بوده است.

وی افزود: یکی از این کانون‌ها مربوط به یک گاوداری صنعتی بوده و سایر موارد عمدتاً در مناطق روستایی استان رخ داده است. همچنین در شهرستان سلطانیه دو کانون بیماری شناسایی شد که مطابق پروتکل‌های سازمان دامپزشکی کشور، واکسیناسیون و اقدامات کنترلی به‌طور کامل انجام گرفت.

اشرفی با تأکید بر مهار بیماری در این شهرستان تصریح کرد: خوشبختانه در حال حاضر تب برفکی در سلطانیه کاملاً تحت کنترل بوده و هیچ مورد جدیدی گزارش نشده است.

مدیرکل دامپزشکی استان زنجان، مکاتبه با نیروی انتظامی برای جلوگیری از حمل غیرمجاز دام، اطلاع‌رسانی فوری به فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها، جهاد کشاورزی و دامداران، آموزش چهره‌به‌چهره روستاییان درباره علائم و پیامدهای بیماری، ارسال پیامک‌های هشدار به دامداران و گاوداری‌های صنعتی و ضدعفونی خودروهای عملیاتی و مسیرهای منتهی به کانون‌ها را از جمله اقدامات انجام‌شده برای کنترل بیماری برشمرد.

وی ادامه داد: برای مهار تب برفکی، ۸۰ هزار دُز واکسن رایگان دریافت و بخش عمده آن در شعاع‌های یک، سه، پنج و ۱۰ کیلومتری کانون‌ها تزریق شد و در حال حاضر نیز ذخیره واکسن به میزان کافی برای مقابله با کانون‌های احتمالی وجود دارد.

اشرفی در خصوص پیگیری اعتبارات اظهار کرد: برای کنترل تب برفکی درخواست ۶ میلیارد تومان اعتبار و برای اجرای برنامه‌های پیشگیرانه بیماری آنفلوآنزای فوق‌حاد پرندگان نیز سه میلیارد تومان اعتبار از مدیریت بحران استان ارائه شده که در حال پیگیری است.

وی با اشاره به وضعیت آنفلوآنزای فوق‌حاد پرندگان در استان گفت: خوشبختانه تاکنون هیچ موردی از این بیماری در استان مشاهده نشده، اما اقدامات بهداشتی و قرنطینه‌ای در فارم‌های پرورش طیور با حساسیت بالا ادامه دارد.

مدیرکل دامپزشکی استان زنجان همچنین از پیشگامی این دستگاه در اجرای فرآیند مولدسازی خبر داد و افزود: دامپزشکی نخستین دستگاه اجرایی استان بوده که این فرآیند را عملیاتی کرده و پروژه‌هایی نظیر ساختمان اداری، آزمایشگاه مرکزی و کلینیک مرجع را آغاز کرده است.

وی با بیان اینکه ساختمان آزمایشگاه مرکزی در حال حاضر ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، خاطرنشان کرد: تکمیل این پروژه نیازمند تخصیص اعتبار است و بهره‌برداری از آن نقش مهمی در ارتقای توان تشخیصی و افزایش سرعت واکنش دامپزشکی در بحران‌ها خواهد داشت.

اشرفی با اشاره به کمبود خودروهای عملیاتی گفت: این موضوع بخشی از توان میدانی شبکه‌های دامپزشکی استان را تحت تأثیر قرار داده است.

احداث کشتارگاه صنعتی دام در شهرستان ابهر ضروری است

نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه خواستار احداث کشتارگاه صنعتی دام در شهرستان ابهر شد و گفت: کشتارگاه نیمه صنعتی فعلی شهرستان ابهر در محدوده شهری قرار گرفته است و واقع شدن آن در حرائم شهری و ایجاد مسائل بهداشتی، احداث کشتارگاه صنعتی در این شهرستان را ضروری‌تر کرده است.

منصور علیمردانی افزود: احداث کشتارگاه صنعتی دام در ابهر می‌تواند از ابعاد مختلف اثر گذار و مفید باشد و این موضوع مهم با جدیت پیگیری خواهد شد.