سلطانی: هفته پژوهش محفل ترویج علم و نه تولید آن است

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد سلطانی در مراسم اختتامیه جشنواره هفته پژوهش و فناوری این دانشگاه، اظهار کرد: عبارت تولید علم مناسب نبوده و متعلق به کارخانه است.

وی در تشریح رویکرد صحیح، مفاهیم توسعه علم، گسترش و انتشار آن، کارآفرینی، ارزش‌آفرینی از علم، و ترویج گسترش پذیرش علمی در جامعه را جایگزین‌های مناسب دانست و ابراز کرد: ما کمترین ارزش را برای ترویج علم قائل شده‌ایم، در حالی که این بخش آخر به شدت در اثربخشی کار ما تأثیرگذار است. هفته پژوهش در واقع برای تحقق همین هدف چهارم است.

رئیس دانشگاه کاشان با بیان تعریف استاندارد و دقیق پژوهش در دانشگاه، که شامل مطالعات نظام‌مند، روشمند، با بررسی تمامی دستاوردهای قبلی و خلاقیت است، تصریح کرد: که هر مطالعه‌ای که منتشر می‌شود، لزوماً "پژوهش" محسوب نمی‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش به لزوم درک نسل جدید (نسل جوان) اشاره کرد و گفت: این نسل نیاز ندارد که توجهش را به علم جلب کنیم؛ زیرا او جلوتر از ما توجه می‌کند.

سلطانی افزود: جوان امروز با هوش مصنوعی و ربات‌ها آشناست و کار می‌کند، پس دیگر نیازی نیست به او ثابت کنیم که وارد عرصه علم و پژوهش شود.

وی با اشاره به تحولات آتی در هوش مصنوعی و پزشکی، که حتی ممکن است در ده تا پانزده سال آینده بر زندگی روزمره مردم تأثیر بگذارد، بر ضرورت تغییر رویکرد در ترویج علم تأکید کرد

۲ پیشنهاد برای اثربخشی هفته پژوهش

رئیس دانشگاه کاشان در پایان، برای تقویت بعد ترویجی و مردمی هفته پژوهش، دو پیشنهاد ارائه داد و گفت: نخستین پیشنهاد برگزاری نمایشگاه ایده است که در آن اختصاص فضایی برای جوانان تا ایده‌های خود را مطرح کنند و دانشگاه در بررسی، پردازش و تقویت آن‌ها کمک کند.

وی افزود: دومین پیشنهاد برگزاری پنل‌های طوفان فکری (Brainstorming): است که ایجاد محافلی برای عموم مردم و جوانان، جهت نشستن و بحث کردن پیرامون یک موضوع خاص یا حل مسائل شهر، تا از میان صدها نظر، ایده‌های کاربردی استخراج شود.

سلطانی تأکید کرد: که اگر این نگاه ترویجی تقویت شود، هفته پژوهش می‌تواند اثرگذاری بیشتری در راستای اهداف علمی و اجتماعی داشته باشد.