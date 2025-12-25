محمد عربی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری نشست مشترک با معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان و همچنین رئیس هیئت ورزشی دانش آموزی سمنان با هدف توسعه مناسبات و راهکارهای تقویت همکاری‌های چند جانبه خبر داد و ابراز کرد: توجه به تفاهم نامه‌های همکاری با هدف ترویج ورزش در بین دانش آموزان محور این نشست بود.

وی با بیان اینکه در این نشست تفاهم شد تا سه طرف برای توسعه و ترویج ورزش کبدی در مدارس استان سمنان اقدام مشترک صورت دهند، افزود: همکاری آموزش و پرورش در حوزه استعدادیابی برای شناسایی و پرورش استعدادهای کبدی بسیار اهمیت دارد.

رئیس هیئت کبدی استان سمنان بر تخصیص سالن تمرین استاندارد در مدارس تاکید کرد و ابراز داشت: گسترش کبدی در مدارس شهری و روستایی با توجه به اقلیم سرزمینی و معرفی و استعدادیابی این رشته با کمک معلمان ورزشی در مدارس استان بسیار برای ما اهمیت دارد.

عربی با بیان اینکه هیئت کبدی استان سمنان برای برگزاری مسابقات، ورکشاپ ها و برنامه‌ها و کارگاه‌های استعدادیابی در مدارس آمادگی خود را اعلام کرده است، گفت: توجه به رده‌های پایه و تیم‌های نونهالان و نوجوانان و جوانان به خصوص استعدادیابی در مدارس بسیار ضرورت دارد.

وی افزود: آموزش رایگان و شرکت در دوره‌های مربیگری و داوری رشته کبدی برای معلمان تربیت‌بدنی علاقه‌مند همچنین شرکت در برنامه‌ها و مسابقات پیش رو مرتبط با آموزش و پرورش از دیگر بخش‌های تفاهم نامه بین هیئت کبدی، آموزش و پرورش و هیئت ورزش‌های دانش آموزی استان سمنان بود.