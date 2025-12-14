  1. استانها
  2. کرمان
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۳

باشگاه مقاومت کرمان الگوی تلفیق قهرمانی و اخلاق‌مداری در کشور باشد

باشگاه مقاومت کرمان الگوی تلفیق قهرمانی و اخلاق‌مداری در کشور باشد

کرمان- فرمانده سپاه ثارالله کرمان با تأکید بر ضرورت پیوند قهرمانی، اخلاق‌مداری و روحیه جهادی در ورزش، بر تقویت و توسعه فعالیت‌های باشگاه مقاومت کرمان در چارچوب مکتب شهید سلیمانی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد نظری، با اشاره به اهداف راهبردی باشگاه مقاومت کرمان اظهار داشت: هدف ما صرفاً قهرمانی و حضور در مسابقات نیست، بلکه بنا داریم با محوریت اخلاق‌مداری، روحیه جهادی، فرهنگ بسیجی و ترویج مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی، باشگاهی الگو در تراز استان کرمان و کشور ایجاد کنیم.

وی با تأکید بر ظرفیت بالای ورزشکاران استان کرمان افزود: تجربه اعزام تیم‌ها در ماه‌های گذشته نشان داد که علی‌رغم برخی محدودیت‌ها، استعدادهای فراوانی در استان کرمان وجود دارد و با سازماندهی صحیح می‌توان در رشته‌های مختلف ورزشی در سطح ملی اثرگذار بود.

وی تصریح کرد: بخش قابل توجهی از مسابقات و برنامه‌های باشگاه با نام و یاد شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار خواهد شد تا ورزش به بستری برای ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت، پهلوانی و اخلاق‌مداری تبدیل شود.

سردار نظری، با اشاره به تجربیات گذشته خاطرنشان کرد: باشگاه مقاومت باید الگویی از مدیریت سالم، اخلاق‌محور و متعهد باشد و در کنار قهرمانی، در حوزه فرهنگی و تربیتی نیز پیشتاز عمل کند.

کد خبر 6688873

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها