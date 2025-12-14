به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد نظری، با اشاره به اهداف راهبردی باشگاه مقاومت کرمان اظهار داشت: هدف ما صرفاً قهرمانی و حضور در مسابقات نیست، بلکه بنا داریم با محوریت اخلاق‌مداری، روحیه جهادی، فرهنگ بسیجی و ترویج مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی، باشگاهی الگو در تراز استان کرمان و کشور ایجاد کنیم.

وی با تأکید بر ظرفیت بالای ورزشکاران استان کرمان افزود: تجربه اعزام تیم‌ها در ماه‌های گذشته نشان داد که علی‌رغم برخی محدودیت‌ها، استعدادهای فراوانی در استان کرمان وجود دارد و با سازماندهی صحیح می‌توان در رشته‌های مختلف ورزشی در سطح ملی اثرگذار بود.

وی تصریح کرد: بخش قابل توجهی از مسابقات و برنامه‌های باشگاه با نام و یاد شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار خواهد شد تا ورزش به بستری برای ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت، پهلوانی و اخلاق‌مداری تبدیل شود.

سردار نظری، با اشاره به تجربیات گذشته خاطرنشان کرد: باشگاه مقاومت باید الگویی از مدیریت سالم، اخلاق‌محور و متعهد باشد و در کنار قهرمانی، در حوزه فرهنگی و تربیتی نیز پیشتاز عمل کند.

